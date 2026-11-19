Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, înainte de a participa la reuniunea Coaliției de Voință, că România va transmite un mesaj de solidaritate cu Ucraina, potrivit Agerpres.

Șeful statului român s-a deplasat joi la Berlin, la invitația cancelarului german Friedrich Merz, pentru o întâlnire în formatul statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace, așa-numita Coaliție de Voință, conform comunicatului transmis de Administrația Prezidențială în ajunul evenimentului.

Înaintea ședinței, șeful statului a spus că Europa trebuie să rămână „puternică din punct de vedere defensiv”.

„Este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situația de securitate europeană, adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv și, pe de altă parte, să nu afectăm relația transatlantică între Europa și Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan.

Rusia nu își dorește pacea, crede Nicușor Dan

În opinia președintelui român, Rusia nu își dorește pacea în războiul din Ucraina.

„Pentru pace, trebuie să existe cele două părți care să și-o dorească și, în momentul acesta, eu nu văd Rusia să și-o dorească, dar, evident că este importantă presiunea pe sancțiunile economice pe Rusia ca să ne apropiem de această pace pe care ne-o dorim cu toții”, a adăugat el.

Întrebat dacă el crede că se va ajunge la o soluție de pace în 2027, el a răspuns: „Nu vreau să fac pronosticuri, dar, în orice caz, în acest moment, pacea nu pare aproape”.

La reuniunea de la Berlin participă peste 20 de șefi de stat și guvern, printre care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Sunt, de asemenea, prezenți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Statele Unite sunt reprezentate la discuții de emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Tot astăzi, războiul din Ucraina a fost unul dintre subiectele abordate de Trump cu omologii săi din Rusia și China, într-un summit istoric la Shenzhen.