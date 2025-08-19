Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, la finalul unei ședințe de aproximativ trei ore a conducerii PNL, că partidul a votat în unanimitate să susțină pachetul doi de măsuri fiscale. Ciucu a spus că măsurile urmează să fie adoptate săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament – așa cum s-a întâmplat și cu primul pachet.

Ciprian Ciucu nu a putut indica exact ziua în care se va adopta pachetul de măsuri fiscale.

„Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”, a menţionat el, citat de News.ro.

Ciprian Ciucu, la finalul ședinței PNL din 19 august 2025. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele populaţiei”

Întrebat despre PSD, care boicotează ședințele coailiției, Ciprian Ciucu a spus că în cazul primului pachet de măsuri fiscale „s-a mers foarte repede, nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele populaţiei”.

„Dar când e vorba despre pachetul 2, care conţine şi foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia şi se amână foarte mult termenul. Ceea ce văd este că acest pachet întârzie să apară şi că apar fel şi fel de condiţii. Deci, mă aştept ca toate partide care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a spus el.

„Este foarte important să revină la masă PSD”

Liderul PNL susține că „este foarte important să revină la masă PSD”.

„Acum, noi suntem într-o poziţie în care vrem să ne comportăm maturi şi vrem să dăm cât mai puţine prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În acelaşi timp, suntem foarte atenţi la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relaţia cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie a acestei reforme”, a spus Ciprian Ciucu.

„Nimeni nu-şi doreşte să vină cu aceste reforme, dar România are nevoie de aceste reforme (…). Cu cât vom prelungi această perioadă, cu atât românii vor avea mai mult de suferit. Cu cât această perioadă va fi tranzitorie şi se va întâmpla mai repede, cu atât putem vorbi despre o relansare economică şi despre creştere economică , ă punem România pe nişte baze solide”, a precizat el.

Ce va conține al doilea pachet de măsuri fiscale

Ministerul Finanțelor a publicat săptămâna trecută în dezbatere publică proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Acestea prevăd creșterea bazei de calcul a CASS la 90 de salarii minime brute pe țară, a impozitului pe câștigurile pe bursă, aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual încasat din venituri din chirii ori obligarea proprietarilor care obțin venituri din chirii pe termen scurt să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal.

Tot în al doilea pachet de măsuri fiscale este de așteptat să fie inclusă și reforma pensiilor magistraților, proiect pus de asemenea în dezbatere publică săptămâna trecută de către Ministerul Muncii.