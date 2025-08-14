BREAKING Proiectul care modifică pensiile magistraților, publicat în dezbatere publică. Principalele modificări

Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime. Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei: ea nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

Magistrații se vor putea în continuare pensiona anticipat, conform proiectului, însă doar după ce vor avea 35 de ani vechime. Dacă se pensionează pentru că au vechime însă nu îndeplinesc și vârsta cerută de lege, atunci li se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Știre în curs de actualizare