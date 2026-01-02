Pacient cu arsuri grave, transportat de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară

Un pacient care a suferit arsuri grave este transporat, vineri, de la Craiova în Belgia cu o aeronavă militară. La întoarcere, aeronava va repatria doi români cu arsuri recuperaţi în spitale belgiene.

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a anunţat, joi seară, că România trimite un pacient mare ars în Belgia, pentru tratament, iar pentru un al doilea pacient mare ars, familia nu a fost de acord cu transferul.

El a explicat că pacientul trimis în Belgia este din judeţul Olt, iar cei doi care revin în ţară sunt victime ale unei explozii dintr-un apartament din judeţul Bacău.

„O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), a unui pacient cu arsuri”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării, citat de News.ro.

Pacienții sunt monitorizați de o echipă medicală pe timpul zborului.

Raed Arafat a precizat că astfel de transferuri au loc frecvent, în condiţiile în care capacitatea de tratare a acestui tip de pacienţi este limitată.