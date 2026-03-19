Pagube de zeci de miliarde de dolari, după atacul Iranului asupra Qatarului. Livrările de gaz lichefiat către Europa sunt incerte

Atacurile iraniene au eliminat 17% din capacitatea de export a gazului natural lichefiat (LNG) a Qatarului, provocând pierderi de 20 de miliarde de dolari anual și amenințând livrările către Europa și Asia, a declarat șeful companiei QatarEnergy, pentru Reuters.

Saad al-Kaabi a spus că două dintre cele 14 instalații de purificare a gazului și una dinte cele două de lichefiere au fost avariate. Reparațiile vor reduce livrările de gaz lichefiat cu 12.800.000 de tone pe an, pe o perioadă de 3-5 ani.

„Nici în cele mai negre coșmaruri nu aș fi crezut că se va înregistra un asemenea atac în Qatar și în regiune, în special din partea unei națiuni musulmane frățești, în luna Ramadanului”, a declarat Kaabi.

Miercuri, Iranul a atacat mai multe instalații de extragere și prelucrare a petrolului și gazelor naturale, ca urmare a unor atacuri israeliene împotriva propriei sale infrastructuri de exploatare a gazului.

Reparațiile vor costa 26 de miliarde de dolari

Compania de stat QatarEnergy ar putea fi nevoită să invoce caz de forță majoră pentru contractele pe termen lung, de până la cinci ani, cu țări ca Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Compania petrolieră americană ExxonMobil este partener în instalațiile avariate, având o participație de 34%, respectiv 30% în cele două instalații de purificare.

Consecințele se extind dincolo de livrările de LNG. Exporturile Qatarului de condensat, folosit în petrochimie sau ca diluant, se vor reduce cu aproximativ 24%, iar cele de gaz petrolier lichefiat (GPL) vor scădea cu 13%. Producția de heliu va scădea cu 14%, iar reducerea pentru nafta și sulf va fi de 6%.

Unitățile de producție avariate vor avea nevoie de reparații de 26 de miliarde de dolari pentru a reveni la starea inițială, a precizat Kaabi care a mai spus că, pentru repornirea producției, prima condiție este încetarea ostilităților.