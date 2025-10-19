Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord de încetare a focului, după discuțiile de pace de la Doha

Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui „armistiţiu imediat” în cadrul negocierilor de la Doha, după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de la preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021, potrivit Reuters.

Negocierile dintre cele două țări au avut loc sâmbătă la Doha și au fost mediate de Qatar și Turcia. La o zi după discuțiile de pace, Pakistanul şi Afganistanul au anunțat că au ajuns la un acord de încetare a focului.

Încetarea focului „a fost finalizată”, a transmis, duminică, pe X, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, afirmând că ambele părți se vor întâlni din nou pe 25 octombrie la Istanbul pentru a discuta „detaliile”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, într-un comunicat, că părțile au convenit asupra unei încetări complete și semnificative a focului.

Ministerul de Externe al Qatarului, care a mediat discuțiile de sâmbătă împreună cu Turcia, a declarat că întâlnirile ulterioare au avut scopul „de a asigura durabilitatea încetării focului și de a verifica punerea sa în aplicare într-un mod fiabil și durabil”.

Atacuri militare, lovituri aeriene

Ultimul conflict dintre cele două țări a izbucnit recent, după ce Islamabad a cerut Kabulului să-i țină în frâu pe militanții care intensificaseră atacurile în Pakistan, afirmând că aceștia operau din refugii situate în Afganistan.

Talibanii au negat că oferă refugii militanților pentru a ataca Pakistanul și au acuzat armata pakistaneză că răspândește informații eronate despre Afganistan și că adăpostește militanți legați de Statul Islamic pentru a submina stabilitatea și suveranitatea sa. Islamabadul a negat acuzațiile.

Militanții duc de ani de zile un război împotriva statului pakistanez în încercarea de a răsturna guvernul și de a-l înlocui cu propria lor formă strictă de guvernare islamică.

Vineri, un atac sinucigaș în apropierea frontierei a ucis șapte soldați pakistanezi și a rănit 13, au declarat oficialii din domeniul securității.

„Regimul afgan trebuie să-i țină în frâu pe cei care au adăposturi în Afganistan și folosesc teritoriul afgan pentru a comite atacuri atroce în Pakistan”, a declarat sâmbătă șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, în cadrul unei ceremonii de absolvire a cadeților.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat că, în cadrul negocierilor de la Doha, „s-a decis că niciuna dintre țări nu va întreprinde acțiuni ostile împotriva celeilalte și că nu se va acorda sprijin grupurilor care acționează împotriva guvernului pakistanez”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, a declarat că Pakistanul a efectuat atacuri aeriene în Afganistan la câteva ore după ce armistițiul, care a început miercuri, a fost prelungit vineri pe durata negocierilor de la Doha.

El a spus că atacurile au vizat civili, adăugând că Kabulul își rezervă dreptul de a răspunde, dar că luptătorii afgani au primit instrucțiuni să se abțină de la represalii, din respect pentru echipa de negociatori.

Acuze reciproce privind lovituri mortale

Afganistanul s-a retras din seria internațională de cricket Twenty20 din Pakistan de luna viitoare, după moartea a trei jucători de cricket locali, care, potrivit Federației de Cricket din Afganistan, a fost cauzată de atacurile militare din provincia Paktika.

Ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat sâmbătă într-o postare pe X că Pakistanul a lovit tabere „verificate” ale militanților islamiști de-a lungul zonelor de frontieră și a respins acuzația că atacurile ar fi vizat civili. El a spus că militanții au încercat să lanseze multiple atacuri în Pakistan în perioada de încetare a focului.

De asemenea, oficialul pakistanez a declarat că peste 100 de militanți au fost uciși de forțele de securitate pakistaneze, majoritatea în atacuri împotriva unui grup militant care, potrivit lui, a comis atacul sinucigaș de vineri asupra taberei militare. Reuters nu a putut verifica în mod independent numărul victimelor dintre militanți sau țintele atacurilor.

Sursa foto: Dreamstime.com