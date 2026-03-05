Palantir și alte companii din tehnologie aprovizionează birourile cu tutun pentru a crește productivitatea angajaților

Companii din domeniul tehnologiei, precum Palantir și Hello Patient, aduc în automatele din birouri produse din tutun, disponibile gratuit pentru angajați. Strategia este menită să le crească productivitatea și se pare că funcționează, relatează revista Fortune.

Startup-urile din domeniul tutunului Lucy Nicotine și Sesh au instalat automate cu brandul lor în biroul Palantir din Washington D.C., cu pungi cu produse cu nicotină care îi mențin pe angajați concentrați și gata de lucru.

Eliano A. Younes, șeful departamentului de implicare strategică al Palantir, a postat în septembrie, pe X, o fotografie cu un automat marca Lucy Nicotine, plin cu pliculețe cu nicotină.

Alternativa mai bună

De mult timp o alternativă mai legală la drogurile pe care bancherii de pe Wall Street le foloseau în trecut pentru a urmări evoluția pieței, produsele din tutun au început să revină la locul de muncă, în special sub formă de produse cu nicotină. Companii precum Zyn și On! oferă o modalitate mai puțin invazivă de a obține acel plus de nicotină fără fum și vapori în birou.

Produsele găsite în automatele companiilor sunt de obicei de mărimea unei gume de mestecat, care se țin în gură.

Ce efecte vor să obțină astfel firmele: dacă nu poți să-i faci să se îndrăgostească de muncă, fă-i să se îndrăgostească de avantajele muncii.

Produsele cu tutun sunt disponibile gratuit în birourile Palantir pentru angajații și invitații cu vârsta peste 21 de ani, a declarat un purtător de cuvânt al Palantir pentru The Wall Street Journal. Palantir plătește pentru stocarea produselor.