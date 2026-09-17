Palatul Buckingham, reacție după acuzațiile fratelui prințesei Diana: „Durerea poate afecta rațiunea”

Palatul Buckingham a contestat vehement afirmațiile lui Charles Spencer, fratele prințesei Diana, potrivit cărora regele Charles al III-lea i-ar fi spus, la câteva zile după moartea fostei sale soții, că ea va fi uitată „destul de curând”, transmite France Presse.

Aceste acuzații apar într-o carte a lui Charles Spencer care va fi lansată marți, intitulată „Swan Song: Diana, My Sister” („Cântecul lebedei: Diana, sora mea), din care tabloidul Daily Mail a publicat miercuri câteva fragmente.

Conform acestora, fratele prințesei afirmă că a avut o discuție tensionată cu cel care era atunci prințul de Wales cu privire la funeraliile Dianei, decedată într-un accident de mașină la Paris în august 1997.

Potrivit lui, Charles s-ar fi enervat în timpul unei discuții privind participarea prinților William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, la cortegiul funerar în spatele sicriului mamei lor.

Fratele Dianei susține că a încercat să se opună participării lor, considerând că prințesa nu ar fi dorit să-și expună fiii la o astfel de încercare publică.

El povestește că, în timpul unei conversații telefonice, Charles și-ar fi dat frâu liber ceea ce el interpretează drept „disprețul său față de Diana” și „oroarea sa față de emoția mondială stârnită de dispariția ei”.

„Fii sigur că o vom uita destul de curând”, i-ar fi spus el, înainte ca Charles Spencer să-i închidă telefonul.

Palatul Buckingham: „Durerea poate afecta rațiunea”

Palatul a contestat cu fermitate aceste acuzații. Într-o declarație transmisă presei britanice miercuri seară, un purtător de cuvânt al suveranului a precizat că Charles al III-lea este „conștient că durerea unui doliu fraternal poate întuneca rațiunea, afecta judecata și altera amintirile într-un mod pe care ceilalți nu îl percep, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”.

Palatul nu a comentat direct fondul acuzațiilor, reamintind că, din principiu, nu reacționează la texte al căror subiect este.

La înmormântarea Dianei, la Londra, pe 6 septembrie 1997, William și Harry au mers în cele din urmă în spatele sicriului până la Abația Westminster, însoțiți de tatăl lor, Charles, de prințul Philip și de Charles Spencer. O imagine care a emoționat întreaga lume.

Fratele Dianei a rostit acolo un elogiu remarcat, promițând că familia sa va veghea asupra celor doi tineri prinți.