Palatul Cotroceni, deschis copiilor de 1 iunie. Ce activități a pregătit Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială organizează luni, 1 iunie, o serie de evenimente dedicate copiilor, care se vor desfășura în sălile și grădina Palatului Cotroceni. Programul include ateliere, piese de teatru, un mini-hackathon pe teme civice și demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, atelierele sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Pe parcursul zilei vor avea loc piese de teatru puse în scenă de liceeni și scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz.

Programul mai cuprinde un mini-hackathon pe teme civice, urmat de votarea proiectelor în cadrul unei „Burse a ideilor bune”.

Copiii vor putea participa și la demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare, activități specifice cercetașilor, jocuri de cultură generală, sesiuni de dezbateri și lectură, ateliere de desen pe șevalet și activități sportive.

Și alte instituții organizează evenimente de Ziua Copilului

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA va găzdui, între orele 10:00 și 14:00, în Gara de Nord, evenimentul „Descoperă Lumea Feroviară”. Participanții vor putea vizita gratuit Trenul Regal, Trenul Prezidențial, Salonul Regal din Gara de Nord și Muzeul CFR.

Totodată, copiii vor avea parte de activități interactive și surprize pregătite în colaborare cu Opera Comică pentru Copii, Clubul Copiilor Sector 5 și Asociația Redescoperă Istoria.

Tot luni, Senatul României își va deschide porțile pentru copii și familiile acestora, între orele 10:00 și 17:00. De asemenea, Camera Deputaților va organiza evenimente dedicate Zilei Copilului în cadrul programului „Porți deschise la Camera Deputaților”.