Cât au costat călătoriile externe ale lui Klaus Iohannis în 2024. Administrația Prezidențială refuză în continuare să spună cât costă închirierea avioanelor

Execuția bugetară pentru deplasări externe din 2024 a fost de 28.491.000 lei (circa 5,7 milioane de euro), iar alocarea pentru 2025 este de 17.272.000 de lei (3,4 milioane de euro), potrivit unui anunț făcut de Administrația Prezidențială în timpul dezbaterilor din Parlament pe proiectul bugetului de stat pentru 2025.

Palatul Cotroceni precizează că nu poate publica costul închirierii aeronavelor pentru zborurile externe ale președintelui întrucât nu ține de voința Administrației Prezidențiale, ci de prevederile legii.

„Clasificarea contractelor, regimul clasificat al contractelor privind prestarea, executarea zborurilor speciale nu ţine de voinţa emitentului, în speţă de voinţa AP, ci reprezintă o situaţie izvorâtă din cadrul legal incident, şi anume din regulamentul pentru pregătirea, organizarea şi executarea zborurilor speciale, care prevede în mod expres că sunt clasificate acele contracte”, spune Administrația Prezidențială citată de news.ro.

În 2023, Klaus Iohannis a efectuat 34 de deplasări externe care au însumat cheltuieli de peste 41 de milioane de lei (8,2 milioane de euro).

Scandalul avioanelor de lux pentru deplasări externe

Costurile deplasărilor oficiale ale şefului statului au fost de-a lungul timpului în centrul dezbaterilor publice. Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat de reporterul Libertatea, în timpul vizitei în Cabo Verde, de ce nu face publice cheltuielile deplasărilor.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României faţă de continentul african. Avem o nouă strategie faţă de Africa şi ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Şi chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja şi dacă vreţi să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulţi cunosc relaţiile pe care le-am avut şi cred că mulţi îşi dau seama de potenţialul enorm pe care îl reprezintă o relaţie bună între România şi statele africane, între Uniunea Europeană şi Africa”, a spus şeful statului.

„În ce priveşte cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu nişte cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a mai susținut preşedintele Klaus Iohannis.

„Informații clasificate”

În 12 decembrie 2023, Administraţia Prezidenţială a transmis însă, într-un răspuns oficial referitor la costurile turneului oficial făcut de şeful statului în Africa, că detalierea cheltuielilor necesare pentru aceste deplasări externe, pe destinaţii, perioade şi categorii, nu este posibilă, întrucât „această operaţiune poate genera situaţii de încălcare a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate”.

O investigație Recorder arată că unele dintre deplasările în străinătate ale președintelui Klaus Iohannis, ale căror costuri sunt ținute la secret de Administrația Prezidențială, ajung să coste chiar și peste un milion de euro. Președinția refuză să facă publice costurile, deși este vorba de bani publici.