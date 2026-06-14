Palatul Creditului Funciar Rural din București, redeschis după 17 ani

Palatul Creditului Funciar Rural din București este deschis în weekendurile din luna iunie, ca prima stație a itinerantului MuzA – Muzeul de Arhitectură din România, proiect inițiat de Ordinul Arhitecților din România.

Clădirea, care a fost închisă timp de 17 ani, este alcătuită dintr-un corp istoric din 1875, proiectat de Paul Gottereau, conceput ca obiect autonom, orientat către o curte de onoare, și o extindere finalizată de Paul Smărăndescu în 1933, care reconectează palatul la dinamica orașului modern. A avut mai multe destinații – de la sediu al Creditului Funciar Rural, una dintre instituțiile financiare importante ale României moderne, la sediul și biblioteca Comitetului de Stat pentru Construcții și Arhitectură (1952 – 1959), iar între 1955 și 1998, sediu al Centrului de Documentare în Construcții, Arhitectură și Sistematizare – în această perioadă s-a făcut și o consolidare parțială a clădirii.

Accesul este posibil acum din strada Doamnei, iar cele două niveluri găzduiesc MuzA și sunt împărțite în secțiuni: planuri pentru oraș; fantezie după fantezie; imagini din viitor; atinge spațiul; lumi domestice.

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