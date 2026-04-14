Palatul Elysee, vizat de anchetatori într-un dosar de corupție privind ceremonii oficiale. Accesul le-a fost interzis

Autoritățile franceze au făcut percheziții în mai multe locațiii, marți, într-o anchetă de corupție care vizează contracte pentru organizarea de ceremonii memoriale, însă nu le-a fost permis accesul în Palatul Elysee, a precizat Parchetul financiar național (PNF), potrivit Reuters, France24 și Le Monde.

Le Canard Enchaine, publicație de satiră și investigații de presă, relatase marți că anchetatorii încearcă să afle dacă Shortcut Events, companie din Paris, care organizează de două decenii funeralii oficiale la Pantheon, a beneficiat sau nu de un sprijin extraordinar din partea Centrului Național al Muzeelor, a Ministerului Culturii sau a Palatului Elysee.

Din informațiile Le Monde, investigația a fost deschisă în urma unui pont anonim pe care l-a primit PNF în finalul anului 2023.

Shortcut Events este compania aleasă de două decenii să organizeze ceremonii de introducere în mausoleul Pantheon din Paris a unor personalități istorice ale Franței și nu numai, inclusiv membri ai Rezistenței Franceze, potrivit Le Canard Enchaine, care estimează că fiecare eveniment de acest gen a costat „în jur de 2 milioane de euro”.

Anchetatorilor nu li s-a permis să intre în Palatul Elysee

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a confirmat că anchetatorii s-au prezentat la Palatul Elysee și spune că le-a transmis că informații despre consilierii prezidențiali, dar fără legătură cu activitățile președintelui, vor fi furnizate la cerere. Administrația nu a oferit și alte detalii.

Ultima ceremonie organizată de Shortcut Events, mai notează Le Canard Enchaine, a fost înhumarea poetului de origine armeană Missak Maouchian, care a murit luptând împotriva ocupației naziste din Franța în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a avut loc în 2024.

Anterior, în 2021, la 46 de ani de când s-a stins din viață la Paris, Josephine Baker, dansatoare, cântăreață, membră a Rezistenței și activistă franco-americană pentru drepturile omului, a devenit prima femeie de culoare introdusă în Pantheon.

