Palatul Nababului, de 70 de ani Muzeul Enescu. Istoria nedreaprtă a unei clădiri magnifice ridicată de Prințului Cantacuzino

Muzeul „George Enescu” din București a fost inaugurat la începutul lunii septembrie 1956, iar anul acesta sărbătorește 70 de ani de existență.

Acest eveniment marchează un moment important în istoria conservării patrimoniului artistic românesc, aducând un omagiu permanent unuia dintre cei mai mari muzicieni ai țării.

Muzeul situat pe Calea Victoriei numărul 141 a fost construit între anii 1901 și 1903 după planurile arhitectului Ion D. Berindei, fiind destinat lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul.

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