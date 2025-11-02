Palatului Știrbei, drumul până la mall de lux al unei bijuterii de pe Calea Victoriei 

Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului.

Contruit în 1835, după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, la comanda viitorului domn al Țării Românești Barbu Știrbei – pe atunci mare logofăt

Palatul, în stil neoclasic cu numeroase elemente grecești, avea să fie folosit de Barbu Știrbei, în perioada 1849-1856, drept reședință domnească de protocol.

După 1869, palatul trece în proprietatea fiilor domnitorului care construiesc pe terenul din spatele palatului, grajdurile și anexele În 1881, palatul a fost restaurat de arhitectul Friedrich Hartman, la solicitarea prințului Alexandru Știrbei. Atunci a fost adăugat etajul, inclusiv fațada decorată cu cele patru cariatide, precum și turnul de nord-est.

Istoria sa spectaculoasă se întinde pe aproape două secole. Acum, stă să renască sub forma unei destinații de shopping cu magazine de lux, o direcție care a stârnit reacții aprinse în societatea civilă.

Citește, pe B365.ro, drumul Palatului Știrbei de la reședință domnească la mall de lux.