„Până acum nu am apucat să răspund public”. Cum explică șeful DNA, Marius Voineag, că vrea o funcție de adjunct

Acuzat în spațiul public că a candidat la conducerea Parchetului General în tandem cu șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, pentru a conduce din umbră instituția, actualul șef al DNA, Marius Voineag, a explicat joi în timpul interviului de la CSM de ce nu își mai dorește „o funcție numărul unu”.

Procuroarea CSM Emilia Ion este cea care l-a întrebat joi pe Marius Voineag și miercuri pe Alex Florența, actualul procuror general al României, de ce nu își mai doresc să conducă cele două instituții, în condițiile în care amândoi au considerat că au avut două mandate de succes.

Dacă Alex Florența țintește acum o funcție de procuror-șef adjunct al DIICOT, Marius Voineag a candidat și a obținut nominalizarea pentru funcția de adjunct al procurorului general al României, acolo unde a fost propusă subalterna sa de la DNA Iași, Cristina Chiriac. În spațiul public, Voineag a fost acuzat că, de fapt, își dorește să conducă din umbră Parchetul General.

„A fost o decizie personală”

„Lecturând în proiectul dumneavoastră, mi-am dat seama, așa cum i-am spus și unui alt candidat, că acest proiect putea foarte bine să fie proiectul unui candidat pentru funcția de procuror general sau, mai degrabă, pentru procuror șef DNA. Întrebarea mea este, revenind la motivație, de ce candidați pentru funcția de procuror general atunci și nu pentru cea de procuror șef DNA sau procuror general?”, a întrebat procuroarea CSM Emilia Ion.

„E o întrebare la care vreau să răspund, până acum nu am apucat să răspund public. A fost o decizie personală, dar nu a fost deloc una ușoară. DNA e o instituție căreia i-am dedicat foarte mult din timpul meu atât profesional, cât și personal. Când am candidat în 2023, și cred că am spus-o și în fața dumneavoastră și am primit încrederea dumneavoastră în acel moment, am candidat cu speranța că nu o să mai avem figuri care confiscă imaginele unei instituții. Instituțiile trebuie să funcționeze pe bază a unor sisteme, a unor proceduri și a unei echipe de conducere”, a susținut Voineag în fața Secției pentru procurori a CSM.

„Erodarea în funcție”

Șeful DNA a amai susținut că el este un „om al legii și al eficienței, mai puțin un om al spectacolului sau al conflictelor publice”.

El a spus, din nou, că, în opinia sa, obiectivele pe care și le-a propus în 2023 le-a îndeplinit în cea mai mare parte, iar plecarea din fruntea instituției o pune pe seama „erodării”.

„Erodarea în funcție este fără doar și poate unul dintre elemente care a cântărit la decizia mea personală de a nu candida pentru poziția de locul unu.(..) E o mare diferență între a candida pentru locul unu și a te duce ca suport, cum te duci ca procuror general adjunct. Să fiu puțin direct, îmi plac foarte mult fazele de construcție. Cred că, pe bază experienței pe care o am acumulat, pot fi un real sprijin pentru oricine ar ocupa momentul de față o funcție de procuror general al României. Asta nu înseamnă că mi-e ușor să plec”, a adăugat Voineag.

Marius Voineag, fără aviz de la CSM. Blocaj la vot. Ce urmează

Secția pentru procurori a CSM trebuie să dea un aviz consultativ motivat pentru candidații la șefia marilor parchete. În cazul lui Marius Voineag și al actualului proocuror general Alex Florența, candidat pentru un post de adjunct la DIICOT, procurorii din CSM nu au reușit să cadă de acord în privința emiterii avizului. A fost blocaj la vot – 3 la 3 – și în cazul lui Voineag, și în cazul lui Florența.

În aceste condiții, trebuie reluată doar votarea într-o viitoare sedință a Secției pentru procurori a CSM, nu întreaga procedură.

Egalitatea la vot, în cazul procurorilor Marius Voineag și Alex Florența, este una fără precedent.

Regulamentul CSM nu are prevederi pentru astfel de situații, astfel că votul se va relua pe parcursul celor 30 de zile, termenul limită până la care forul poate comunica avizul, au precizat surse din CSM pentru HotNews.

„Dacă în termenul de 30 de zile se va menține situația de egalitate, Ministerul Justiției ar putea asimila paritatea la vot cu lipsa avizului consultativ și poate trimite propunerile către președinte fără acest aviz”, au explicat surse din CSM.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate lui Nicuşor Dan. Președintele are ultimul cuvânt în desemnarea procurorilor la șefia marilor parchete.