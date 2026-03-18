Pana de curent totală din Cuba s-a încheiat după 29 de ore, dar problemele continuă: „Încearcă să ne sufoce economia”

Un taxi-tricicletă pe străzile din Havana în condițiile unei pene generalizate de curent în Cuba. Foto: Joaquin Hernandez / Xinhua News / Profimedia

Cuba și-a repus în funcțiune rețeaua electrică și cea mai mare centrală electrică pe bază de petrol, după o pană de curent la nivel național care a durat peste 29 de ore, apărută în condițiile în care insula nu se poate aproviziona cu combustibili din cauza blocadei SUA.

După ce cei 10 milioane de locuitori ai țării au stat în întuneric peste noapte, rețeaua electrică națională a insulei din Caraibe a fost repusă în funcțiune după ora locală 18:00 (miezul nopții în România). Cu toate acestea, oficialii au declarat că penele de curent ar putea continua, deoarece nu se produce suficientă energie electrică.

„Trump încearcă să ne sufoce ca să ne predăm”

Pe lângă întreruperea vânzărilor de petrol către Cuba, președintele american Donald Trump și-a intensificat retorica împotriva insulei conduse de comuniști, afirmând luni că ar putea face orice dorește cu această țară.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a dat vina pe guvernul cubanez pentru colapsul rețelei, calificând întreruperile de curent drept „un simptom al incompetenței unui regimul eșuat”.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a ripostat la adresa Washingtonului, criticând „amenințările publice aproape zilnice împotriva Cubei”.

„Ei anunță planuri de a prelua controlul asupra țării, resurselor sale, proprietăților sale și chiar asupra economiei pe care încearcă să o sufoce pentru a ne forța să ne predăm”, a scris Diaz-Canel pe rețelele de socializare marți seara, la scurt timp după restabilirea energiei electrice la nivel național.

Cuba nu a precizat încă ce a cauzat avaria la rețeaua electrică de luni, prima de acest fel de când Statele Unite au întrerupt aprovizionarea cu petrol a Cubei din Venezuela și au amenințat că vor impune tarife țărilor care transportă combustibil către insula-națiune.

Penele de curent sunt o problemă zilnică în Cuba

Marți la prânz, lucrătorii de la rețeaua electrică au repus în funcțiune cu succes centrala electrică Antonio Guiteras, un colos vechi de zeci de ani care susține rețeaua electrică a țării.

Producția de energie electrică, afectată de penuria acută de combustibil și de centralele electrice învechite, este încă mult sub nivelul necesar pentru a acoperi cererea, oferind prea puțin cubanezilor deja epuizați de luni de pene de curent.

Majoritatea cubanezilor, inclusiv cei din capitala Havana, se confruntau cu 16 sau mai multe ore de întrerupere a curentului electric pe zi chiar înainte de ultima prăbușire a rețelei.

„Afectează fiecare aspect al vieții noastre”, a spus Carlos Montes de Oca din Havana, menționând că întreruperile au aruncat în haos chiar și necesitățile de bază, precum aprovizionarea cu alimente și apă. „Tot ce putem face este să stăm, să așteptăm, să citim o carte… altfel stresul te copleșește.”

O mare parte din Cuba a fost acoperită de nori luni după-amiază, pe măsură ce un front rece se apropia de insulă, o problemă pentru parcurile fotovoltaice care reprezintă o treime sau mai mult din producția de energie din timpul zilei.

Cuba a primit doar două nave mici cu importuri de petrol în acest an, potrivit datelor de urmărire a navelor LSEG consultate de Reuters luni.