Pană de curent totală pe o navă de război americană. Distrugătorul USS Higgins, lăsat „neajutorat” ore în șir

Probleme pe mare pentru o navă de război americană. Timp de ore bune, un distrugător al Marinei SUA nu a avut energie electrică și propulsie.

Nava a întâmpinat probleme în regiunea vastă Indo-Pacific marți, a declarat un oficial al Ministerului Apărării din SUA, după a suferit ceea ce un comunicat oficial al Marinei a numit o „avarie tehnică” la sistemul electric, scrie CNN.

O astfel de situație ar lăsa nava, distrugătorul cu rachete ghidate USS Higgins, și echipajul său de aproximativ 300 de persoane „neajutorate” pe apă, a declarat un analist naval pentru CNN. Nu au existat răniți printre cei aflați la bord, a declarat Marina.

Higgins „a suferit o pierdere de energie electrică pe toată nava”, a declarat vineri în comunicat comandorul Matthew Comer, purtător de cuvânt al Flotei a 7-a a SUA.

„Rapoartele inițiale indică o defecțiune electrică, care ar fi putut produce scântei sau fum, care au încetat odată cu întreruperea alimentării”, a spus Comer.

Alimentarea cu energie și propulsia au fost restabilite la bordul distrugătorului din clasa Arleigh Burke, a spus Comer.

Însă un oficial al apărării a declarat pentru CNN că întreruperea alimentării cu energie și a propulsiei a durat „câteva ore”.

Nava a rămas „neajutorată” și „oarbă”

Este o perioadă semnificativă de timp în care nava își pierde capacitatea de a-și controla mișcările pe mare, radarele și sistemele de apărare de luptă acționate electric fiind inoperabile, au declarat experții pentru CNN.

„Nava este neajutorată, oarbă din punct de vedere electronic și imobilizată”, a spus Carl Schuster, fost căpitan al Marinei SUA.

Generatoarele diesel de urgență ar alimenta doar sistemele de comunicații și de climatizare, a spus Schuster.

Marina SUA nu a precizat în comunicatul oficial unde anume în zona de responsabilitate a Comandamentului Indo-Pacific, care se întinde de la apele de pe coasta de vest a SUA până la granița vestică a Indiei și de la Polul Nord până la Antarctica, a avut loc incidentul.

Se fac cercetări pentru a depista care a fost cauza problemei, a declarat Marina americană.

Distrugătoarele, coloana vertebrală a Marinei SUA

Distrugătoarele din clasa Arleigh Burke, precum Higgins, sunt coloana vertebrală a flotei de suprafață a Marinei SUA, cu peste 70 de nave în serviciu.

Higgins, pus în serviciu în 1999, are un echipaj de aproximativ 300 de persoane și are portul de origine în Yokosuka, Japonia.

Nava de război este echipată cu sistemul de luptă Aegis și dispune de tuburi de lansare verticală pentru o serie de rachete, inclusiv cele de atac terestru Tomahawk.

Luna trecută a izbucnit un incendiu pe o altă navă de război a Marinei SUA. Este vorba despre portavionul USS Gerald R. Ford, care este implicată în operațiunea din Golf.

Incendiul din martie nu a avut legătură cu luptele din Orientul Mijlociu, a precizat armata SUA la momentul respectiv.