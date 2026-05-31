„Până la iarnă trebuie să găsim o cale diplomatică”. Ucraina vrea să profite de încetinirea avansului rus pentru a relansa negocierile de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu difuzat duminică, că dorește continuarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii, astfel încât Ucraina să poată valorifica poziția strategică mai favorabilă pe care consideră că a obținut-o pe front, potrivit Reuters.

Negocierile mediate de Statele Unite pentru un posibil acord de pace au stagnat în ultimele luni, în condițiile în care Washingtonul și-a concentrat atenția asupra conflictului cu Iranul. Zelenski și alți oficiali ucraineni susțin că avansul forțelor ruse a încetinit, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază medie și lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră.

„Din decembrie 2025, Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă”, a declarat Zelenski pentru emisiunea „Face the Nation” de la CBS.

„Avem această perioadă până la iarnă. Înainte de iarnă trebuie să găsim o cale diplomatică de a ne așeza la masa discuțiilor”, a spus liderul ucrainean. El a adăugat că acest lucru depinde de presiunea exercitată asupra președintelui rus Vladimir Putin, atât din exterior, cât și din interiorul Rusiei.

„Cred că presiunea asupra lui crește, inclusiv prin sancțiuni. Acestea nu trebuie ridicate, ci înăsprite”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că există și posibilitatea unor negocieri organizate cu sprijin european sau a unor discuții bilaterale directe cu Rusia, însă a reiterat necesitatea unor sancțiuni mai dure împotriva Moscovei.