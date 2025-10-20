ULTIMA ORĂ Pană majoră a serviciilor Amazon: Zoom, Duolingo și Snapchat, printre zecile de aplicații care nu mai merg

Stand al Amazon Web Services (AWS) la o conferință specializată pe tehnologie, FOTO: Kabir Jhangiani/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Multe dintre cele mai mari aplicații din lume, inclusiv Snapchat, Duolingo și Roblox, au avut probleme de funcționare, aparent din cauza unei probleme care afectează Amazon Web Services (AWS), relatează luni BBC.

AWS este divizia de cloud computing a gigantului tehnologic american, iar infrastructura sa susține site-urile și platformele a milioane de companii.

Multe dintre aplicațiile de pe telefoanele smart rulează, de fapt, cu ajutorul centrelor de date ale AWS.

Într-o actualizare de pe pagina sa de stare a serviciilor, unde evidențiază eventualele probleme, compania a spus că poate confirma „rate semnificative de erori pentru cereri” către unul dintre punctele sale de acces pentru serviciile din regiunea US-EAST-1”.

Probleme cu serviciile AWS au fost reclamate și de utilizatori din România

Site-ul de referință Downdetector, care monitorizează în timp real problemele tehnice ale celor mai cunoscute site-uri și aplicații, arată că probleme au fost raportate și de utilizatori din România.

În România numărul de reclamații a început să scadă luni după-amiaza.

Este greu de spus exact câte aplicații au fost afectate de pana serviciilor AWS, dar, potrivit reclamațiilor înregistrate de Downdetector, lista include:

Snapchat;

Zoom;

Roblox;

Clash Royale;

My Fitness Pal;

Lyft;

Life360;

Clash of Clans;

Fortnite;

Canva;

Wordle;

Signal;

Coinbase;

Duolingo;

Slack;

Smartsheet;

PokemonGo;

Epic Games;

PlayStation Network;

Peloton;

Rocket League, și numeroase altele.

BBC notează că în Marea Britanie au fost afectate și unele bănci. Lloyds, precum și filialele sale Halifax și Bank of Scotland, se confruntă toate cu mii de reclamații privind întreruperi ale serviciilor, conform Downdetector.

Oamenii au reclamat că nu au putut să se autentifice în aplicațiile lor de internet banking și mobile banking, iar pe rețelele sociale există și relatări potrivit cărora unor persoane le-au fost refuzate plățile cu cardul.

BBC notează însă că nu a putut verifica acest lucru independent.

NBC News transmite că organizații media, inclusiv Disney și The New York Times, au fost de asemenea afectate și că clienții AWS nu au putut raporta problema direct deoarece sistemul automatizat de ticketing pentru suport a căzut la rândul său.

AWS a precizat că problema provine de la o eroare a DynamoDB, un sistem pentru gestionarea tabelelor și indexurilor din bazele de date.