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Actualitate

Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât costă, în cât timp se recuperează investiția și când ai nevoie de autorizație de construcție 

Florentina Cernat
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Într-o perioadă când facturile la electricitate au crescut foarte mult și sunt așteptate noi scumpiri, instalarea unor panouri fotovoltaice care să asigure o parte din consumul din rețea devine posibilă chiar și pentru cei care locuiesc la bloc. Aceasta odată cu apariția în magazine a kiturilor fotovoltaice de balcon.

Din articol aflați:

  • Cât costă și ce putere au kiturile de instalare pe care le găsiți în magazine și online.
  • Două simulări, în funcție de poziția balconului. În cât timp se recuperează investiția.
  • Ce înseamnă concret birocrația la bloc pentru instalarea unui asemenea kit.
  • Dacă trebuie sau nu anunțat distribuitorul de energie.
  • Bateria de stocare la apartament: moft sau necesitate?
  • Două lucruri la care trebuie să fiți atenți.