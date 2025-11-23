Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât te costă și cât economisești la factura de energie, dar și ce obligații ai ca să nu provoci un incendiu

În magazine se vând kit-uri pentru panouri fotovoltaice pe care oricine le poate instala pe balcon, pentru a reduce o parte din facturile la electricitate. Însă chiar dacă sunt folosite doar pentru consumul propriu, specialiștii susțin că montarea lor trebuie făcută doar de către persoane autorizate și numai după ce este înștiințat operatorul de distribuție a energiei din zonă. În caz contrar există riscul producerii unor scurtcircuite și incendii.

În primele opt luni ale acestui an au avut loc 25 de incendii care au avut drept cauză exploatarea defectuoasă a panourilor fotovoltaice, mai mult decât pe tot parcursul anului trecut, când au fost înregistrate 20 de astfel de cazuri, arată informațiile transmise pentru HotNews de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Sistemele fotovoltaice pentru balcon se pot achiziționa din magazinele de bricolaj din România, dar și online. Ele costă în jur de 2.000 – 3.000 de lei, în funcție de capacitate, dotări și marcă.

Spre exemplu, un kit de 400 Megawatt (MV) costă 2.642 lei într-un magazin online și conține un panou solar, suport de fixare, microinvertor, un „on-grid string invertor” (invertor pentru conectare la rețea) și accesorii pentru priză.

Având în vedere faptul că un sistem cu această capacitate poate produce pe zi aproximativ 1,5 – 2 kWh (kilowatt oră), economia pe care o facem la o factură lunară este de circa 60-80 de lei. Calculele variază în funcție de potențialul solar al zonei, de capacitatea sistemului fotovoltaic, dar și de modul cum îl folosim.

ANRE: Cine montează astfel de echipamente trebuie să anunțe distribuitorul de energie din zonă

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, chestionată de HotNews, avertizează însă că montarea unui astfel de echipament trebuie notificată operatorului de distribuție din zonă, chiar dacă folosim energia electrică doar pentru consumul propriu.

„În acest caz, utilizatorul are obligația de a notifica operatorul de distribuție la rețeaua căruia este racordat locul său de consum referitor la modificarea instalației de utilizare prin montarea sistemului de producere a energiei electrice, precizând faptul că nu are în vedere evacuarea în rețeaua electrică de interes public a energiei electrice produse și neconsumate și nici certificarea calității de prosumator”, au precizat reprezentanții ANRE pentru HotNews.

„Totodată, împreună cu informarea menționată anterior, este necesar ca utilizatorul să îi transmită operatorului documentele echipamentului puse la dispoziție de către furnizorul acestuia, pentru a constata faptul că acesta îndeplinește cerinţele tehnice privind utilizarea”,

Obligația de a anunța distribuitorul este prevăzută în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013”, mai susține ANRE.

Dacă nu folosim energia doar pentru consumul propriu și dorim să o livrăm în rețea pentru a deveni prosumatori, atunci există o legislație specială pe care trebuie să o parcurgem, care poate fi consultată aici.

Poate fi estimat potențialul producerii de electricitate solară pe balcoanele din România?

Instituția mai precizează că nu deține informații privind numărul sistemelor fotovoltaice montate pe balcoane în România.

„ANRE monitorizează exclusiv evoluția prosumatorilor, indiferent de locul în care sunt amplasate panourile solare prin care aceștia produc energie electrică. Astfel, datele care sunt disponibile sunt legate de puterea instalată, nu de locul fizic în care sunt amplasate panourile. Spre exemplu, pentru un prosumator care are o casă cu grădină, nu face obiectul interesului ANRE dacă panourile sunt montate pe acoperișul locuinței sau în grădina casei”, explică reprezentanții ANRE pentru publicul HotNews.

Totodată, întrebați care este potențialul de energie care se poate produce de către panourile solare care ar fi montate pe balcoanele de la bloc sau pe fațadele blocurilor în România, responsabilii autorității spun că evaluarea acestui potențial este dificilă, ţinând seama de suprafețele cu orientare potrivită pentru a fi eficientă instalarea şi, în plus, trebuie evaluat şi efectul asupra rețelei de electricitate.

ANRE mai spune că nu este necesară modificarea legislației pentru a facilita montarea unor astfel de sisteme fotovoltaice de cât mai mulți consumatori, întrucât „prevederile reglementărilor specifice racordării la rețea în vigoare pot fi aplicate fără nicio barieră și în aceste cazuri”.

Sistemele care se vând în piață pot reprezenta un pericol dacă nu sunt montate de instalatori acreditați

Referitor la pericolele și provocările privind instalarea unui număr cât mai mare de astfel de sisteme, reprezentanții ANRE precizează:

„În piață au apărut sisteme denumite „Kit panou fotovoltaic, pentru balcon, la priza, 400 W”, care ar putea reprezenta un potențial pericol deoarece utilizarea unui astfel de sistem de producere se află în afara controlului operatorului de distribuție (OD) și ar putea fi utilizat fără solicitarea prealabilă a actualizării situației energetice a locului de consum”.

„Utilizare acestor echipamente fără înștiințarea companiei de distribuție ar putea creşte pericolul de incidente, scurtcircuite și incendii în instalaţiile consumatorilor, în special prin utilizarea de echipamente neomologate sau artizanale sau prin dimensionarea incorectă a instalaţiei”, susține ANRE.

Din perspectivă tehnică, pe parcursul procesului de racordare la rețea, sistemele de producere a energiei electrice „trebuie să fie instalate de către persoane autorizate/atestate de ANRE, cerință care, dacă nu este respectată, poate constitui un risc în exploatarea acestor sisteme”, mai spun autoritățile.

De altfel, în manualul de utilizare al unui astfel de echipament vândut online scrie că „pentru siguranță, doar un tehnician calificat care a fost instruit sau care a demonstrat competență poate instala și întreține microinvertorul cu ajutorul acestui document”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a precizat, pentru HotNews, că în primele opt luni ale acestui an au avut loc 25 de incendii care au avut drept cauză exploatarea defectuoasă a panourilor fotovoltaice. Spre comparație, pe tot parcursul anului trecut au fost înregistrate 20 de astfel de cazuri.

În România, la finalul lunii septembrie existau 267.000 de prosumatori, cu o putere totală instalată de 3.100 MW.

Sursă foto: 0635925410m | Dreamstime.com