Papa Leon a cerut o zi de post și rugăciune pentru pace în Ucraina. Ce zi a ales suveranul pontif

Papa Leon al XIV-lea a cerut catolicilor și altor credincioși să respecte o zi de post și rugăciune pentru pace în Ucraina și în alte țări devastate de război, vineri, 22 august, transmite Reuters.

„Pe măsură ce Pământul nostru continuă să fie rănit de războaie în Țara Sfântă, în Ucraina și în multe alte regiuni… invit toți credincioșii să trăiască ziua de 22 august în post și rugăciune”, a spus suveranul pontif în timpul audienței sale săptămânale de miercuri, de la Vatican.

Leon a sugerat credincioșilor să-I ceară lui Dumnezeu „să ne dăruiască pace și dreptate și să ștergă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor armate în curs”.

Vineri, 22 august, catolicii o sărbătoresc pe „Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Apelul papei vine la două zile după ce Donald Trump i-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni la Casa Albă pentru discuții privind eforturile sale de pace, întâlnire care a venit după summitul dintre președintele american și Vladimir Putin de vinerea trecută, organizat în Alaska.

Zelenski a salutat discuțiile de la Casa Albă ca fiind un „pas important” către încheierea celui mai sângeros conflict din Europa din ultimii 80 de ani și organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump.

La câteva ore după întâlnirile lui Zelenski la Washington, Rusia a lansat cel mai mare atac aerian din ultima lună asupra Ucrainei, cu 270 de drone și 10 rachete.

Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir Putin s-ar putea să nu dorească să încheie un acord, spunând: „Vom afla ce intenții are președintele Putin în următoarele două săptămâni”. Putin se va confrunta cu o „situație dificilă” dacă nu va fi dispus să ajungă la o înțelegere de pace, a adăugat el.

Aliații Ucrainei au purtat marți discuții în cadrul așa-numitei Coaliții a Voinței, discutând despre sancțiuni suplimentare pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Grupul a convenit, de asemenea, că echipele de planificare se vor întâlni cu omologii americani în zilele următoare pentru a elabora garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderii militari ai NATO urmează să se întâlnească miercuri pentru a discuta despre Ucraina, iar generalul american Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, va participa prin teleconferință.