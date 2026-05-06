Papa Leon a sunat la bancă, pentru mici modificări în contul lui. Ce a urmat după ce i-a spus unei angajate cine este

O reprezentantă a serviciului de relații cu clienții de la o bancă americană i-a închis telefonul Papei Leon al XIV-lea după ce acesta a sunat, i-a spus că este Suveranul Pontif și că vrea să facă modificări de date în legătură cu contul lui, relatează The New York Times, citându-l pe preotul american Tom McCarthy, apropiat al Papei de mulți ani.

Potrivit lui McCarthy, conversația a avut loc la aproximativ două luni după ce cardinalul Robert Francis Prevost, originar din Chicago, a devenit Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Noul papă s-a prezentat drept Robert Prevost și a spus că dorește să schimbe numărul de telefon și adresa pe care banca le avea în evidență, a relatat părintele McCarthy.

Suveranul Pontif a răspuns corect la toate întrebările de securitate, însă angajata băncii i-a spus că acest lucru nu este suficient și că trebuie să vină personal la sucursală.

„El a spus: «Ei bine, nu o să pot face asta. V-am răspuns la toate întrebările de securitate»”, a povestit McCarthy reacția Papei, într-un clip distribuit pe rețelele sociale.

Potrivit preotului, Papa Leon a încercat apoi o altă abordare.

„Ar conta dacă v-aș spune că sunt Papa Leon?”, a întrebat Suveranul Pontif, conform relatării lui McCarthy.

Atunci femeia i-a închis telefonul.

Papa Leon provine dintr-o familie modestă din Dolton, Illinois, o suburbie mică de lângă Chicago. Înainte de a fi ales papă, în urmă cu aproape un an, a fost episcop în Peru și a ocupat o funcție importantă la Vatican.

Părintele McCarthy a confirmat într-un e-mail că povestea cu banca este adevărată. El a povestit episodul atunci le-a vorbit unui grup de catolici despre prietenia lui cu Papa Leon, în cadrul unei întâlniri educaționale dedicate bărbaților și băieților, organizată la o biserică din Naperville.

Situația de la bancă a fost rezolvată ulterior cu ajutorul unui alt preot augustinian, Bernie Scianna, care a luat legătura cu președintele instituției financiare.

Scianna a reușit să ia legătura cu președintele băncii, care i-a transmis din nou că regulile instituției prevăd ca modificările să fie făcute doar cu prezență fizică. Răspunsul a fost simplu, a spus McCarthy: „Atunci papa își va muta contul la altă bancă”, potrivit USA Today.

În cele din urmă, banca a făcut o excepție.

