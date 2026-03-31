Papa Leon, apel rar către Donald Trump înaintea Paștelui. „Să sperăm că el caută o cale de ieșire”

Papa Leon al XIV-lea, primul lider american din istoria Bisericii Romano-Catolice, l-a îndemnat pe președintele Statelor Unite să caute o „cale de ieșire” din războiul lansat împotriva Iranului, spunând că speră că ostilitățile se vor încheia înaintea Paștelui, potrivit Reuters.

„Mi s-a spus că președintele Trump a afirmat recent că și-ar dori să încheie războiul”, le-a spus Papa Leon jurnaliștilor prezenți în fața reședinței sale, la Castelul Gandolfo, lângă Roma.

„Să sperăm că el caută o cale de ieșire”, a continuat Suveranul Pontif. „Să sperăm că el caută o modalitate de a reduce numărul de violențe”, a adăugat acesta.

Papa Leon a deplâns numărul mare al deceselor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Au avut loc atâtea morți, inclusiv ale unor copii nevinovați”, a spus papa. „Să continuăm să facem apel la pace”, a subliniat Leon.

„Sunt prea mulți oameni care promovează luptele, violența, războiul”, a reclamat el.

Conflictul a făcut deja mii de victime

În Iran, de la începutul războiului au fost uciși cel puțin 1.574 de civili, printre care 236 de copii, a scris The New York Times, citând datele oferite de HRANA, asociația de presă a unei organizații non-profit care militează pentru drepturile omului în Republica Islamică.

În Liban, unde Israel a lansat o ofensivă împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah, au fost omorâți 1.260 de libanezi și au fost răniți alți peste 3.750, potrivit Ministerului sănătății.

În alte națiuni din Golf, vizate de riposta Iranului la atacurile Statelor Unite și Israelului, au murit cel puțin 50 de persoane. În Israel, conform datelor de vineri, au fost uciși cel puțin 17 oameni. Numărul militarilor americani decedați în conflict a ajuns la 13.

Papa Leon: Dumnezeu respinge rugăciunile celor care pornesc războaie

Cunoscut pentru grija cu care își alege cuvintele, Papa Leon lansează rar apeluri directe către liderii mondiali, însă în ultimele săptămâni și-a întețit criticile la adresa războiului din Orientul Mijlociu.

Duminică, cu ocazia Floriilor catolice, Papa Leon a spus că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care încep războaie și au „mâinile pătate de sânge”

„(Iisus Hristos) nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge, spunând: «Chiar dacă vă rugați mult, nu vă voi asculta: mâinile voastre sunt pline de sânge»”, a afirmat el, citând un pasaj din Biblie, în mesajul transmis zecilor de mii de oameni care s-au adunat duminică în Piața Sfântul Petru pentru Duminica Floriilor.