Papa Leon s-a dus în Monaco, paradisul bogaților, cu un mesaj special pentru ei. Cadou cu tâlc pentru Prințul Albert

Papa Leon a sosit sâmbătă într-o vizită de o zi în Monaco, minusculul stat fără impozite de pe Riviera Franceză, cunoscut ca un paradis pentru miliardari și iahturile lor de lux, și i-a îndemnat pe locuitorii acestuia să-și împartă averea și să-i ajute pe cei aflați în nevoie, transmite Reuters.

„În ochii lui Dumnezeu, nimic nu este primit în zadar!”, le-a spus papa familiei regale din Monaco și personalităților locale. „Fiecare bine pus în mâinile noastre… poartă o nevoie intrinsecă de a nu fi reținut, ci de a fi împărtășit, astfel încât viața tuturor să fie mai bună”, a adăugat Leon.

El este primul papă din ultimele aproape cinci secole care vizitează această bogată enclavă mediteraneană. Papa a sosit după un zbor cu elicopterul de 90 de minute de la Vatican și s-a întâlnit mai întâi cu prințul Albert, șeful statului din Monaco și fiul regretatei vedete de la Hollywood, Grace Kelly.

Pope Leo XIV’s Official visit in Monaco, March 28th 2026, Catholicism is the religion of State in the Principality of Monaco 🇲🇨 🇻🇦 pic.twitter.com/I3GK1zg9B9 — Clotilde Ferry (@FerryClotilde) March 28, 2026

Ce cadou i-a data Papa prințului de Monaco

Papa a părut să-și întărească mesajul că cei bogați ar trebui să-i ajute pe cei mai puțin norocoși ți prin cadoul oficial oferit prințului Albert.

El i-a dăruit prințului o operă de artă colorată creată de atelierul de mozaic al Vaticanului, o imagine a Sfântului Francisc de Assisi, un fiu al unui prosper comerciant italian din secolul al XIII-lea care a renunțat la moștenirea sa pentru a-i ajuta pe săraci.

Al doilea cel mai mic stat din lume după Vatican și una dintre ultimele țări cu catolicismul ca religie de stat, Monaco are cea mai mare concentrație de miliardari pe cap de locuitor din lume.

În discursul său de la reședința oficială a lui Albert, o fortăreață din secolul al XII-lea cu apartamente somptuoase cu vedere la apele turcoaz ale Mediteranei, Leo i-a îndemnat pe locuitorii din Monaco să „își pună prosperitatea în slujba legii și a justiției”.

Leo, primul papă american, a fost ales în luna mai pentru a-i succeda regretatului Papă Francisc în fruntea Bisericii cu 1,4 miliarde de membri. Vizita sa în Monaco este doar a doua în afara Italiei, dar deschide ceea ce se preconizează a fi un an plin de călătorii.