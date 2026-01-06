Sari direct la conținut
Parchetul din Venezuela acuză SUA de „crime de război” și „terorism”. Solicitarea adresată direct judecătorului din New York

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, vorbește în timpul unei conferințe de presă, la Caracas, pe 6 ianuarie 2026. FOTO: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marți justiția americană să „recunoască lipsa de jurisdicție” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri și terorism președintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, informează AFP.

Operațiunea militară americană din Caracas și alte trei state din 3 ianuarie, în cursul căreia au fost capturați Maduro și soția lui, Cilia Flores, s-a soldat oficial cu moartea a 55 de soldați venezueleni și cubanezi care alcătuiau echipa de securitate a liderului venezuelean, conform autorităților de la Caracas. Maduro a pledat nevinovat luni la tribunalul federal din New York, declarându-se „prizonier de război”.

Procurorul general venezuelean i-a cerut marți judecătorului american Alvin Hellerstein să respecte dreptul internațional și să recunoască lipsa de competență a instanței pe care o prezidează de a-l judeca pe liderul unei națiuni suverane, scrie Agerpres.

El a anunțat de asemenea numirea a trei procurori pentru a investiga zecile de victime civile și militare nevinovate în timpul atacului american, vorbind de o „crimă de război” și „o agresiune fără precedent împotriva patriei venezuelene”.

„Operațiunea militară fără o declarație de război sau o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU reprezintă un act ilegal de agresiune armată de natură teroristă”, a subliniat Tarek William Saab, cerând eliberarea imediată a lui Maduro.

