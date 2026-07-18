Parchetul General, reacție la Raportul CE privind statul de drept. „Dezbaterea despre funcționarea justiţiei trebuie să se întemeieze pe fapte verificate şi pe evaluări obiective”

Parchetul General a avut sâmbătă o primă reacţie la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept, în care spune că semnalarea unor disfuncţionalităţi ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate şi pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetăţenilor în autoritatea judecătorească şi în instituţiile statului.

În opinia Parchetului General, acest raport nu confirmă existenţa unor disfuncţionalităţi sistemice ale activităţii Ministerului Public şi nici că actualul cadru normativ privind organizarea autorităţii judecătoreşti ar fi generat, prin el însuşi, regresul funcţionării sistemului judiciar.

„Raportul oferă o evaluare amplă a evoluţiilor din domeniul justiţiei şi formulează recomandări menite să contribuie la consolidarea statului de drept şi la creşterea eficienţei sistemului judiciar. Totodată, acesta evidenţiază atât progresele înregistrate în ultimii ani, cât şi domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. (…) Raportul nu confirmă existenţa unor disfuncţionalităţi sistemice ale activităţii Ministerului Public şi nici concluzia că actualul cadru normativ privind organizarea autorităţii judecătoreşti ar fi generat, prin el însuşi, regresul funcţionării sistemului judiciar. În acelaşi timp, Comisia Europeană formulează recomandări punctuale privind consolidarea unor mecanisme instituţionale şi eficientizarea activităţii judiciare, recomandări care trebuie analizate cu responsabilitate şi în spiritul cooperării loiale între autorităţile publice”, spune Parchetul General într-un comunicat, citat de Agerpres.

În opinia Parchetului, semnalarea unor disfuncţionalităţi ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate şi pe evaluări obiective, evitând generalizările.

„Ministerul Public reafirmă că semnalarea disfuncţionalităţilor şi dezbaterea critică asupra funcţionării justiţiei reprezintă componente esenţiale ale unei societăţi democratice. În egală măsură, acestea trebuie să se întemeieze pe fapte verificate şi pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetăţenilor în autoritatea judecătorească şi în instituţiile statului”, subliniază Parchetul, care dă asigurări că rămâne o prioritate în activitatea sa combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate, a traficului de persoane, a criminalităţii economico-financiare şi a infracţionalităţii informatice.

Parchetul General spune că va analiza „cu deplină deschidere” recomandările Comisiei Europene

„Cu referire la combaterea corupţiei, Ministerul Public va continua să acţioneze cu fermitate, în conformitate cu legea, indiferent de calitatea persoanelor cercetate, cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii şi prezumţiei de nevinovăţie. Ministerul Public apreciază că asigurarea unor resurse umane şi materiale adecvate şi un cadru legislativ stabil reprezintă condiţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a parchetelor şi pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, cu respectarea deplină a drepturilor şi garanţiilor procesuale ale tuturor participanţilor la procesul penal”, mai afirmă sursa citată.

Ministerul Public spune că va analiza „cu deplină deschidere” recomandările formulate de Comisia Europeană privind consolidarea garanţiilor referitoare la independenţa procurorilor de rang înalt, reglementarea organizării şi funcţionării poliţiei judiciare şi creşterea eficienţei investigării infracţiunilor, inclusiv a faptelor de corupţie săvârşite în cadrul sistemului judiciar.

La final, Parchetul General apreciază că orice proces de reformă privind organizarea şi funcţionarea autorităţii judecătoreşti trebuie să se desfăşoare în cadrul unui dialog instituţional autentic, bazat pe consultarea efectivă a tuturor autorităţilor judiciare implicate şi pe respectarea principiilor independenţei justiţiei şi loialităţii constituţionale.