O parte din spațiul verde al Parcului Pantelimon a fost betonată pentru a face aquaparc. Acum, cealaltă parte a parcului va intra într-un proiect de reamenajare în următorii doi ani, a anunțat Primăria lui Robert Negoiță, într-un comunicat.

„Conceptul urmărește transformarea parcului într-un spațiu multifuncțional, în care natura, poveștile, tehnologia și activitățile recreative să se îmbine într-o experiență destinată întregii familii”, scrie într-un comunicat de presă transmis de Primăria Sectorului 3.

Una dintre componentele centrale ale proiectului este organizarea parcului în mai multe zone tematice, unite printr-un traseu narativ care pornește de la folclorul românesc și continuă cu basmele și literatura universală pentru copii, anunță Primăria.

Cum arată parcul acum:

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„Fiecare zonă va avea propria identitate, prin vegetație, mobilier urban, porți tematice, personaje și scene interactive. Vizitatorii vor putea descoperi un univers în care recreerea, educația și experiențele de familie se completează reciproc. Printre cele mai interesante elemente ale proiectului se numără introducerea unor mijloace de transport și atracții de agrement care vor conecta diferitele zone ale parcului”, se arată în comunicat.

Astfel, sunt propuse:

Telegondolă în circuit, care va oferi o perspectivă panoramică asupra Parcului Pantelimon și a lacului;

Trenuleț turistic, care va circula pe șine cu linie înierbată, într-un circuit închis, cu stații în apropierea principalelor puncte de interes;

Instalații de agrement de tip roller coaster;

Grotă tematică inspirată din poveștile cu pirați;

Observator panoramic de 360 de grade, pentru admirarea peisajului;

Turnul Aventurii, prevăzut cu perete de cățărare, tiroliană și instalație de tip sky-bike.

Trasee suspendate și niveluri diferite de dificultate, amenajate în zona vegetației mature, fără fixarea instalațiilor în arbori.

Deal de joacă prevăzut cu tobogane și pantă de cățărare, care va putea fi folosit iarna ca derdeluș.

Cum va arăta parcul Pantelimon, după reamenajare, potrivit simulărilor făcute de Primăria lui Negoiță:

Galerie foto

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Proiectul include și infrastructură pentru activități sportive și recreative: pistă de bicicletă, pistă de alergare, traseu MTB de tip flow trail, cu berme, școală de velo pentru educație rutieră destinată copiilor, skatepark și pump track modular, teren multisport și teren de tenis, zonă de fitness în aer liber.

„Pentru cei mici vor fi amenajate locuri de joacă tematice, organizate în funcție de grupele de vârstă și dotate cu echipamente moderne. Un element important îl reprezintă caracterul incluziv al acestor spații, prin echipamente care să permită joaca împreună a copiilor cu și fără dizabilități”, a mai comunicat Primăria Sectorului 3.

Amfiteatru în aer liber, cinema și zone de relaxare

Parcul va include și spații dedicate evenimentelor culturale și comunitare.

Este prevăzut un amfiteatru în aer liber, care va putea găzdui proiecții de film, spectacole și evenimente, precum și piațete, gradene și puncte de belvedere orientate către Lacul Pantelimon.

Vizitatorii vor avea la dispoziție zone de relaxare umbrite, puncte de alimentație publică, grupuri sanitare moderne și mobilier urban nou.

„Viitorul parc va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară modernizată, rețele noi de apă și canalizare, irigații automatizate și un sistem de colectare, retenție și reutilizare a apelor pluviale pentru irigații. Sunt prevăzute iluminat LED inteligent, iluminat arhitectural, panouri fotovoltaice, supraveghere video, acoperire Wi-Fi și sonorizare ambientală”, a mai comunicat Primăria Sectorului 3.

Primăria susține că suprafața spațiului verde „va fi mai mare”

Reprezentanții Primăriei Sectorului 3 susțin că în ciuda acestor intervenții va fi păstrat „caracterul natural al parcului”.

„Documentația prevede conservarea arborilor valoroși existenți și completarea vegetației prin plantări de arbori, arbuști, plante perene și ierburi ornamentale adaptate climatului local. Vor fi amenajate poieni, grădini și zone dedicate biodiversității, iar platformele betonate existente, care nu mai sunt necesare, vor fi desființate și transformate în spații plantate”, se arată în comunicatul Prrimăriei Sectorului 3.

Suprafața spațiului verde nu va fi diminuată, ci va fi mai mare la finalul investiției decât în prezent, susțin reprezentanții instituției.

„Majoritatea funcțiunilor propuse vor fi amplasate pe suprafețele deja mineralizate, iar amenajarea va valorifica relieful natural, vegetația matură și deschiderea către lac.

Proiectul urmărește ca facilitățile să poată fi utilizate de toate categoriile de vizitatori, indiferent de vârstă sau de mobilitate.

„Vor fi amenajate alei și rampe accesibile, grupuri sanitare adaptate și echipamente incluzive. Observatorul panoramic va dispune de ascensor, iar telegondola și trenulețul vor avea cabine și vagoane cu îmbarcare la nivel, adaptate inclusiv pentru persoanele care utilizează scaune rulante și pentru părinții cu cărucioare”, se arată în comunicatul Primăriei Sectorului 3.

Costuri de execuție și finanțarea proiectului

Valoarea cumulată a lucrărilor și construcțiilor, precum și a echipamentelor și dotărilor aferente atracțiilor, finanțată din bugetul local, este de 230.351.560,75 lei fără TVA. Asta înseamnă 278,7 milioane de lei cu TVA (circa 52,1 milioane de euro).

„Raportată la suprafața totală de 262.406,98 mp a terenului pe care se desfășoară lucrările de modernizare, această valoare reprezintă un cost mediu estimat de 877,84 lei/mp, fără TVA. Finanțarea investiției este prevăzută atât din bugetul local al Sectorului 3 cât și din fonduri europene nerambursabile, precum și din alte surse legal constituite. Finanțarea europeană va fi de 39.589.500 lei prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027”, a transmis Primăria Sectorului 3.

Durata estimată de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.