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Actualitate

Declarații Zelenski după întâlnirea cu trimișii lui Trump. Ce au spus Witkoff și Kushner

Vladimir Ionescu
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evaluat discuțiile purtate la Kiev cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.