Declarații Zelenski după întâlnirea cu trimișii lui Trump. Ce au spus Witkoff și Kushner

Chiar și așa, liderul Ucrainei a sugerat că războiul cu Rusia va continua și în această iarnă.

„Sperăm cu tărie să ajungem la acorduri cu partenerii noștri americani și contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni, dacă războiul se va prelungi pe timpul iernii, ceea ce deocamdată pare a fi cazul”, a declarat Volodimir Zelenski, duminică, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Astăzi, Zelenski s-a întâlnit cu Steve Witkoff și Jared Kushner, prima vizită a celor doi emisari americani la Kiev, iar apoi a vorbit cu consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit.

Potrivit președintelui ucrainean, problema teritorială, principalul obstacol din discuțiile pentru încheierea războiului, poate fi rezolvată doar prin întâlniri la nivel de șefi de stat.

„Îmi mențin poziția că probleme atât de complexe nu pot fi soluționate decât la nivel de lideri”, a adăugat Volodimir Zelenski, a cărui solicitare de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin a fost respinsă de acesta, pe motiv că, susține liderul rus, o astfel de întrevedere poate fi organizată abia atunci când vor exista suficiente progrese în negocierile purtate la niveluri inferioare.

Zelenski, care a pledat pentru continuarea furnizării de sprijin militar și economic occidental pentru Ucraina, a mai spus că în săptămânile următoare va avea loc o nouă reuniune cu emisarii lui Trump și trimișii celor trei țări europene.

Witkoff: Trebuie făcute compromisuri de către ambele părți

Steve Witkoff a spus că vor fi necesare „compromisuri” atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei, pentru soluționarea conflictului.

„Noi credem că dispunem de elementele necesare pentru a realiza acest lucru”, a declarat Witkoff, care a mers cu Jared Kushner la Moscova, pentru discuții cu Vladimir Putin, înainte de a se deplasa în Ucraina.

„Este foarte dificil, dar suntem hotărâți, ne pasă și sperăm că toate acestea vor duce în final la o soluționare diplomatică”, a adăugat el.

Jared Kushner, care îi este și ginere lui Donald Trump, a menționat că președintele american este „foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge”.

„Sperăm că această călătorie ne-a permis să deschidem noi piste pentru a avansa. Cred că am învățat mult”, a adăugat Kushner.

Vineri, înainte de călătoria celor doi la Moscova și Kiev, Trump spunea că aceștia „aduc cu ei o propunere de încheiere a războiului”.