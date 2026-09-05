Cum a descris Putin situația din Ucraina, la întâlnirea cu trimișii lui Trump. Președintele Rusiei l-a lăudat pe omologul american

Situația din Ucraina este „dificilă”, le-a spus președintele rus Vladimir Putin emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, cu care s-a întâlnit sâmbătă la Moscova, potrivit Reuters.

Vladimir Putin a lăudat eforturile depuse de președintele american Donald Trump în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina. Vineri, liderul Statelor Unite spusese că emisarii săi merg la Moscova și Kiev „cu o propunere de încheiere a războiului”.

„Înțelegând că intră într-o situație dificilă, el nu renunță, totuși, la eforturile de a ajuta la găsirea unei soluții și de a-și aduce contribuția la rezolvarea conflictului ruso-ucrainean”, a declarat Putin.

Ca la întâlnirile precedente, Putin a fost flancat de consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, și de trimisul său pentru investiții, Kirill Dmitriev, care i-au întâmpinat pe cei doi oaspeți americani la aeroport, i-au dus la un restaurant și apoi i-au însoțit la Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunțase că președintele a ordonat armatei să oprească atacurile asupra Kievului timp de trei zile, începând de duminică, pentru vizita pe care o vor face acolo Steve Witkoff și Jared Kushner după discuțiile de la Moscova.

În remarcile sale de deschidere, liderul rus a spus că intensitatea atacurilor ucrainene asupra Rusiei a scăzut și a promis că va asigura siguranța negociatorilor americani. El a precizat că Rusia nu a fost deocamdată de acord cu un armistițiu de trei zile mai amplu.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că nici trupele Kievului nu vor ataca Moscova până luni.

Trimișii lui Trump merg la Kiev după discuțiile de la Moscova

Kushner și Witkoff au aterizat sâmbătă la Moscova, iar după ce se încheie discuțiile din Rusia se vor deplasa la Kiev. Va fi prima vizită pe care o fac cei doi în capitala Ucrainei.

Președintele Ucrainei a spus că oficialii americani vor sosi duminică în Ucraina.

Între Rusia și Ucraina există în continuare un decalaj uriaș cu privire la modul de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, a scris Reuters.

Kremlinul a declarat vineri că poziția expusă de Putin într-un discurs de acum doi ani – potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze întreg teritoriul celor patru regiuni revendicate de Rusia și să renunțe la planul său de a adera la NATO – este „de neclintit”.