„Părea că se pregătește de sărbători”. Rămânerea lui Ciolacu la șefia guvernului, după anularea alegerilor, criticată dur de un cunoscut politolog

Declaratii de presa facute de premierul demisionar Marcel Ciolacu la sediul Partidului Social Democrat, in Bucresti, 5 mai 2025. SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu ar fi trebuit să plece din fruntea guvernului încă de la momentul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, crede politologul și scriitorul Stelian Tănase.

El a fost rugat, într-o emisiune la B1 Tv, să comenteze anunțul liderului PSD, făcut înainte de ședința din această după-amiază, potrivit căruia va propune colegilor din partid să iasă din coaliția de guvernare, iar apoi, dacă decizia va fi aprobată, își va depune demisia din funcția de premier. Politologul a afirmat este „prea mult Ciolacu în politica românească” și că liderul PSD este asociat „cu șmecherii, cu răzgândeli”.

De asemenea, Stelian Tănase a mai punctat că Marcel Ciolacu ar fi trebuit să demisioneze din funcția de premier cel mai târziu cu plecarea lui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

„E o șmecherie, o mascaradă. Probabil că l-au înghesuit, a promis că își dă demisia și când a plecat de acolo s-a răzgândit. (…) Să-și dea demisia, pur și simplu, și restul evenimentelor vor decurge după aceea. Știu că s-a văzut cu Ilie Bolojan, nu știu ce au discutat, nu a transmis nimic de acolo”, a spus scriitorul.

Ce mai afirmă Stelian Tănase:

„ Ciolacu trebuia să plece cel mai târziu cu Iohannis, cel mai bine să fi plecat la sfârșitul lui noiembrie. Atunci era clar că guvernul a ratat organizarea alegerilor. Dacă se invalidează alegerile, Curtea Constituțională, tu, guvern, te simți vinovat și îți dai demisia.

Ciolacu trebuia să plece cel mai târziu cu Iohannis, cel mai bine să fi plecat la sfârșitul lui noiembrie. Atunci era clar că guvernul a ratat organizarea alegerilor. Dacă se invalidează alegerile, Curtea Constituțională, tu, guvern, te simți vinovat și îți dai demisia. Nu s-a întâmplat, părea că se pregătește de sărbători, își cumpărase porc.

Eu cred că ar trebui să plece. E prea mult Ciolacu în politica românească. (..) Auzim de el tot timpul numai cu șmecherii, cu răzgândeli, cu demisia, ia demisia, nu e demisia.

Și-a făcut o campanie foarte proastă. Până la urmă, el a mers de mână, așa, ca un logodnic, cu Antonescu prin țară și n-au făcut nimic. Te uiți la hartă, este AUR, toată harta…

Toate filialele PSD au votat împotriva ce a vrut Ciolacu, care e șeful lor suprem. Nu știu ce mai așteaptă. Așteaptă ziua de ieri, ce așteaptă? Să plece, e bine pentru toată lumea”.

Ulterior în cursul zilei de luni, Consiliul Politic Național al PSD a decis ieșirea partidului din coaliția de guvernare, urmând ca Marcel Ciolacu să își depună demisia din funcția de premier.

„Așa cum v-am anunțat înainte de ședință, s-a constituit o coaliție de guvernare în decembrie cu două obiective. Acela de a avea un Guvern stabil, cu o majoritate în Parlament, și acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Unul dintre cele două nu ne-a reușit. Am văzut votul românilor de ieri, asta înseamnă că actuala coaliție de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componentă. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră”, a declarat Marcel Ciolacu, în fața jurnaliștilor, la sediul central al PSD.

Întrebat dacă miniștrii PSD vor rămâne în Guvern pentru a asigura interimatul, Ciolacu a răspuns: „E o perioadă scurtă până se va crea o nouă coaliție, am luat decizia că ei rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și, cum se hotărăște, așa vor face”.

Ciolacu a adăugat că, după ce va fi ales noul președinte al României, va exista o viitoare coaliție care va guverna și rămâne de văzut dacă PSD va fi parte din aceasta.

„Aceste discuții vor avea loc după ce vom avea un președinte ales. Am ascultat și vocea dumneavoastră din ultima vreme, de la televiziuni și mass-media și am ascultat și vocea românilor de duminică și cred că viitorul președinte va decide împreună cu partidele care pot crea o majoritate în Parlament cine va guverna, cine va fi prim-ministru. (…) Cât timp sunt eu președinte la PSD nu va exista o guvernare PSD – AUR”, a mai spus liderul social-democraților.

De asemenea, Ciolacu a precizat că partidul a decis să nu susțină niciun candidat în finala prezidențială programată pe 18 mai.

Ulterior, președintele interimar al PNL Cătălin Predoiu a anunțat, la finalul ședinței Biroului Politic, că liberalii nu vor renunța la guvernare, pentru că atât miniștrii, cât și parlamentarii „au jurat că vor servi interesele românilor”. El a confirmat și că partidul îl va susține pe Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale.