Parfumuri, ceasuri și mâncare, furate din avioanele care ajungeau pe Aeroportul Otopeni. Prejudiciu de aproape un milion de euro

O rețea formată din 16 persoane este bănuită că a furat, timp de trei ani, parfumuri, ceasuri și alte produse vândute la bordul avioanelor unei companii aeriene.

Polițiștii Direcției Transporturi au pus în aplicare joi 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere în București și în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar de furt calificat. Prejudiciul adus companiei este estimat la 800.000 de euro.

„Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracțională a 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 – prezent, ar fi sustras diferite produse de catering și boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri) comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum și încasările provenite din vânzarea acestora”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române, citat de Agerpres.

Acțiunea se desfășoară în colaborare cu polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Suspecții vor fi conduși la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București.