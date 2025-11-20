Parisul lovit de o pană de curent care a oprit metroul, joi dimineață

Fotografie cu caracter ilustrativ: o avarie electrică la metroul din Franța în 2012. Credit line: Raphael AUPY / AFP / Profimedia

Câteva linii de metrou și trenuri suburbane au fost oprite, joi dimineață, la Paris, în urma unei întreruperi a curentului electric, a anunțat operatorul rețelei electrice Enedis, citat de presa franceză.

Pana de curent a lăsat în întuneric o parte din două districte ale Parisului și din Hauts-de-Seine. Deși Enedis a indicat că întreruperea a fost scurtă – „a durat cinci minute”- Le Parisien notează că încă sunt raportate probleme.

„Este vorba de o defecțiune tehnică la stația RTE din Issy-les-Moulineaux, cu o putere de 200 megawați”, precizează administratorul rețelei de transport de energie electrică, care își cere scuze pentru neplăcerile cauzate.

Din cauza penei de curent, mai multe străzi pariziene erau cufundate azi dimineață în întuneric; iluminatul public și semafoarele nu erau funcționale, iar unii locuitori nu puteau intra în blocuri din cauza interfoanelor nefuncționale.

O altă consecință a acestei întreruperi de curent a fost oprirea temporară a liniei 12 de metrou. „Trenurile sunt oprite pe toată linia din cauza unei avarii electrice”, a precizat compania de transport public din Paris, RATP, pe X.

Alimentarea cu energie electrică este în curs de restabilire pentru „o mare parte din gospodăriile” afectate din sudul Parisului și din Issy-les-Moulineaux. La ora 7:10 (ora 8:10 în România) 55.000 de gospodării erau încă fără energie electrică.