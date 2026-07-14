Mutare împotriva Chinei, care vizează teritoriul SUA. „Un atac asupra suveranității noastre”

Legiuitorii americani au prezentat marți un proiect de lege bipartizan menit să înăsprească sancțiunile împotriva agenților guvernamentali străini care amenință persoane aflate pe teritoriul SUA, o măsură menită să contracareze intensificarea a ceea ce oficialii numesc „represiune transnațională” din partea unor țări precum China și Iran, informează Reuters.

Proiectul de lege, propus de senatorul democrat Adam Schiff și de senatorul republican John Curtis, vine după ce legea chineză privind unitatea etnică a intrat în vigoare pe 1 iulie, stabilind ceea ce Beijingul susține că este dreptul său de a-i viza pe anumiți critici dincolo de granițele țării.

Această măsură a Chinei a fost un factor direct în prezentarea „Legii privind stoparea represiunii transnaționale”, au declarat pentru Reuters membri ai personalului Senatului.

În cazul în care va deveni lege în SUA, atunci aceasta va oferi pentru prima dată o definiție federală pentru astfel de infracțiuni și va majora pedepsele potențiale cu închisoarea, pentru persoanele condamnate, cu până la 10 ani suplimentari.

„Este vorba de un efort bipartizan de a contracara o amenințare națională care, conform rapoartelor, nu face decât să se extindă, pe fondul unor eforturi noi și sfidătoare din partea unor țări precum China, care încearcă să-și extindă intimidarea asupra celor care nu se aliniază regimului”, a declarat Schiff.

Curtis a calificat represiunea transnațională drept „un atac atât asupra suveranității noastre, cât și asupra libertăților noastre”.

Unele comunități de chinezi din SUA care se opun Partidului Comunist aflat la putere în China, precum și activiștii prodemocrație și susținătorii cauzelor Taiwanului, Tibetului și uigurilor, s-au plâns că Beijingul trimite agenți și alte persoane pentru a-i hărțui, spiona și intimida.

Beijingul susține că acuzațiile potrivit cărora ar desfășura astfel de operațiuni sunt nefondate. Ambasada Chinei de la Washington nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii cu privire la proiectul de lege.

Proiectul definește represiunea transnațională, în parte, ca orice efort al unui agent sau reprezentant al unui stat străin „de a hărțui, constrânge sau amenința o persoană, inclusiv prin forță sau prin provocarea unei temeri rezonabile de moarte”. Codificarea acestui termen în legislația SUA va servi drept „un factor de descurajare sporit pentru actorii străini”, se menționează în text.

Organizația non-profit pentru drepturile omului Freedom House afirmă că Beijingul se află în spatele majorității cazurilor documentate de astfel de represiune la nivel global, 319 dintre acestea fiind legate de China începând din 2014.

Un bărbat din New York a fost găsit vinovat în luna mai de faptul că a acționat ca agent neînregistrat al guvernului chinez, după ce procurorii federali au susținut că acesta opera o „secție de poliție secretă” în numele Beijingului în Manhattan.

Separat, doi bărbați au fost condamnați anul acesta la 10 ani și, respectiv, 15 ani de închisoare pentru ceea ce Departamentul de Justiție a descris ca fiind un complot dirijat de guvernul iranian pentru a-l urmări și ucide pe un activist irano-american pentru drepturile omului.