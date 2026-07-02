Parlamentarii, chemați din vacanță pentru proiecte cu o miză de peste 4 miliarde de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi că va cere conducerilor celor două Camere ale Parlamentului să convoace sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată și azi în ședința de guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate, în așa fel încât România să încaseze sumele aferente PNRR. Sunt șase proiecte de bază și încă trei proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în așa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului, pentru a fi dezbătut, să aibă avizul Comisiei”, a anunțat Bolojan joi după ședința de Guvern de la Palatul Victoria.

Printre proiectele vizate se numără și legea salarizării. Premierul a menționat că va informa grupurile parlamentar, liderii de grup și liderii de partide, astfel încât să studieze din timp proiectele respective.

„Unele deja sunt depuse în Parlament. Le vom depune la ambele Camere, în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la Camera decizională. Voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute”, a adăugat premierul.

Șeful Guvernului a precizat că fiecare proiect valorează „cel puțin 770 de milioane de euro, iar cea mai mare valoare este de 970 de milioane de euro”.

„Dacă aceste șase proiecte nu sunt adoptate, este vorba despre o sumă de peste 4 miliarde de euro pe care România nu o va putea absorbi”, a spus Bolojan.