Parlamentul a aprobat vânzarea de bere pe stadioane. Cine au fost inițiatorii legii și care au fost motivele

Camera Deputaților a aprobat, marți, proiectul de lege privind competițiile și adunările publice ce prevede că pe stadioane se va putea consuma bere sau chiar și vin în zonele VIP.

Proiectul ce a fost adoptat de Senat în noiembrie și marți de Camera Deputaților, decizională în acest caz, prevede permiterea „în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic.”

De asemenea, pe lângă bere, în zonele VIP se va putea bea și vin: „dacă arena sportivă unde este organizat jocul sportiv deţine o zonă separată şi privată pentru mâncare şi băutură şi acces la anumite locuri premium şi/sau loje, organizatorul poate distribui în zona respectivă şi vin, indiferent de concentraţia alcoolică a acestuia.”

Potrivit legii, spectatorilor li se interzice „să pătrundă în stare vădită de beţie sau să ajungă în această stare ca urmare a consumului de băuturi alcoolice de până la 5%, în timpul evenimentului

sportiv sau să introducă sau să încerce introducerea de băuturi în arena sportivă.”

Cum explică inițiatorii propunerea lor

Proiectul a fost inițiat în principal de deputați PSD, AUR și Uniți pentru România, dar a fost semnat și de parlamentari PNL, UDMR, SOS, minorități sau neafiliați.

Noua lege modifică Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Inițiatorii au subliniat că un „aspect important îl reprezintă posibilitatea comercializării băuturilor slab alcoolizate.”

„În România, legislația actuală este în mod nejustificat şi contraproductiv restrictivă, însă experienţa altor țări europene precum Germania, Italia, Franţa sau Regatul Unit arată că un consum moderat, reglementat, poate contribui la o atmosferă festivă, încurajând comportamentul responsabil al spectatorilor”, se spune în expunerea de motive.

„Mai mult decât atât, contribuie direct la evitarea cazurilor de abuz în consumul de alcool, prin consumul anterior evenimentului sportiv. (…) Această reglementare echilibrată aduce beneficii economice organizatorilor, susţine o experienţă sportivă atractivă şi dezvoltă o sursă suplimentară de venit pentru cluburile sportive organizatoare”, au mai spus inițiatorii.

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