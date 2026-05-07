Parlamentul din Republica Moldova renunță la limba rusă. Actele legislative vor fi prezentate doar în română

Româna va deveni singura „limbă de lucru” în Parlamentul de la Chișinău. Astfel, proiectele nu vor mai fi prezentate sau traduse în limba rusă, cum se întâmplă în prezent. Noile reguli au fost incluse în proiectul Codului de funcționare a Parlamentului și au fost deja avizate de Guvernul Republicii Moldova.

Mai exact, documentul stabilește clar că actele Parlamentului se vor întocmi și se vor adopta în limba română, iar traducerea în alte limbi se va face „după caz”. Actualul Regulament al Parlamentului prevede că actele legislative se prezintă în limba română împreună cu traducerea în limba rusă. De asemenea, actualele norme le permit deputaților să prezinte proiectele în limba rusă, iar secretariatul legislativului este obligat să asigure traducerea în această limbă.

Documentul mai include măsuri pentru prevenirea „turismului politic”. Astfel, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor putea adera la o altă fracțiune. Totodată, fracțiunile partidelor care nu au acces în Parlament după alegeri sau care au fost interzise ori declarate neconstituționale nu vor putea fi formate.

Sunt deputați care vorbesc doar în limba rusă

În prezent, câțiva deputați din fracțiunile Partidului Comuniștilor, dar și a socialiștilor vorbesc doar în limba rusă la ședințele Parlamentului de la Chișinău. Printre acestea se numără și Diana Caraman, deputat PCRM, văzută anterior la protestele comune cu cea mai apropiată persoană a oligarhului fugat Ilan Șor, Marina Tauber. Anul trecut, aceasta a declarat că nu va vorbi româna, până limba de stat nu devine „moldovenească”. „Până când nu veți recunoaște că limba este moldovenească, voi vorbi în limba de comunicare interetnică”,a spus atunci Caraman. În toate discursurile și interpelările parlamentare deputata rostește doar în limba rusă.