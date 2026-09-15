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Actualitate

Parlamentul European a votat ridicarea imunității unui eurodeputat polonez, pentru negarea Holocaustului

Ana Teșcan
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Parlamentul European a votat marți ridicarea imunității eurodeputatului polonez de extremă dreapta Grzegorz Braun, ceea ce deschide calea urmăririi judiciare în Polonia pentru declarații ce contestau Holocaustul.

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