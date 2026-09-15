Parlamentul European a votat ridicarea imunității unui eurodeputat polonez, pentru negarea Holocaustului

Parlamentul European a votat marți ridicarea imunității eurodeputatului polonez de extremă dreapta Grzegorz Braun, ceea ce deschide calea urmăririi judiciare în Polonia pentru declarații ce contestau Holocaustul.

Cunoscut pentru declarațiile sale antisemite, Grzegorz Braun este președintele Confederației Coroanei Poloneze (KKP), una din cele două formațiuni de extremă dreapta reprezentate în camera inferioară a parlamentului polonez (Sejm). Celălalt partid de extremă dreapta reprezentat în Sejm este Confederația.

Cu puțin peste un an până la alegerile legislative din Polonia, KKP este creditată cu aproximativ 8% din intențiile de vot, în timp ce Confederația ar obține peste 13% din sufragii. Dacă aceste scoruri s-ar concretiza la urne, cele două partide ar putea juca un rol esențial în formarea guvernului.

Ridicarea imunității lui Braun urmează unei solicitări înaintate Parlamentului European în februarie 2026 de Parchetul General polonez. Procurorii îl acuză că, într-o emisiune radio transmisă în 2025, a negat Holocaustul și existența camerelor de gazare în lagărul nazist Auschwitz-Birkenau, relatează France Presse, conform Agerpres.

Potrivit legii poloneze, negarea publică a crimelor naziste, a crimelor de război și a altor infracțiuni contra păcii și umanității se pedepsește cu închisoare până la trei ani.

Votul din Parlamentul European nu înseamnă vinovăția lui Braun, dar le permite autorităților judiciare poloneze să-și continue ancheta sau să inițieze o procedură în instanță.

Nu este prima dată când eurodeputații îi ridică imunitatea lui Grzegorz Braun. Acesta din urmă a făcut deja obiectul mai multor decizii similare legate de stingerea lumânărilor cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka în parlamentul polonez cu ajutorul unui extinctor, de distrugerea unei expoziții consacrate comunității LGBT+ și de alte scandaluri implicând simboluri ucrainene și europene.