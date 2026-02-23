Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA și așteaptă „clarificări” de la Washington după decizia Curții Supreme

Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curţii Supreme a SUA, care a anulat parţial taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump, ce a replicat prin impunerea unei noi taxe vamale, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Curtea Supremă a SUA, deşi este majoritar conservatoare, a estimat într-o hotărâre emisă vineri că o parte din taxele vamale decise de Trump sunt ilegale. Este vorba despre taxele pe care Trump le numeşte „reciproce”.

Fără a fi propriu-zis reciproce, aceste taxe vamale au fost impuse unilateral de SUA ţărilor pe care Trump le acuză că menţin politici comerciale dezavantajoase faţă de SUA, precum taxe vamale ori bariere netarifare, sau care i-au respins cererile de a încheia cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.

Un acord nefavorabil UE

Hotărârea Curţii Supreme nu priveşte taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oţel, aluminiu, produse farmaceutice, etc.

După ce a acuzat Curtea Supremă că a cedat în faţa „influenţelor străine”, Trump a anunţat imediat o taxă vamală globală de 10%, pe care între timp a ridicat-o la 15%. „Orice ţară care vrea să se „joace” cu decizia ridicolă a Curţii Supreme, mai ales dintre acelea care au „jefuit” SUA ani, sau chiar decenii la rând, se va confrunta cu taxe mult mai mari şi mai rele decât oricare dintre cele acceptate recent”, a ameninţat luni preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth, acuzând Curtea Supremă că este „favorabilă Chinei”.

Un acord comercial între UE şi SUA a fost convenit în iulie anul trecut de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump, în urma unei întâlniri desfăşurate la clubul de golf al acestuia din urmă în Scoţia.

Conform înţelegerii convenite, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA. Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiţii suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 şi să cumpere mai multe arme americane.

„Un vot ar fi nejustificat”

Acest acord, detaliat în negocieri desfăşurate între timp, urma să fie ratificat luna viitoare de Parlamentul European, care însă a decis luni să amâne votul, după ultimele evoluţii din SUA.

Înainte ca Parlamentul European să se pronunţe, „dorim ca Statele Unite să clarifice cum vor respecta acordul”, a explicat europarlamentarul social-democrat Bernd Lange, şeful Comisiei pentru Comerţ Internaţional, în urma unei reuniuni de urgenţă care a avut loc luni.

Celelalte grupuri politice progresiste pro-europene din Parlamentul European – PPE (dreapta), Renew (liberalii) şi Verzii – şi-au exprimat anterior sprijinul pentru această abordare.

„Înainte de orice mişcare în parlament, claritatea şi stabilitatea depline sunt esenţiale dinspre partea americană. Or, de la începutul mandatului său, Trump oferă numai opusul”, a acuzat Valerie Hayer, preşedinta grupului Renew.

„Având în vedere incertitudinea considerabilă care predomină în prezent, un vot ar fi nejustificat”, aşadar „amânarea votului privind implementarea acordului cu SUA este o decizie înţeleaptă”, a adăugat eurodeputata ecologistă Anna Cavazzini.

Comisia pentru Comerţ Internaţional a Parlamentului European urma să voteze marţi asupra trimiterii acordului spre ratificare către plen, pentru un vot al eurodeputaţilor ce era programat pentru 10 martie. În aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului, europenii se tem că noua taxă vamală generală decisă de Trump ar putea creşte povara fiscală globală asupra produselor europene dincolo de plafonul de 15% prevăzut în acordul semnat anul trecut.