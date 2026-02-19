„Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo” – reacție după îmbrâncelile și injuriile din Senatul României

În urma recentului scandal cu insulte și îmbrânceli din Senatul României, o senatoare a spus că „au transformat instituția în stadion”. Nu ar fi fost rău să fie așa.

În 18 februarie, câțiva politicieni s-au confruntat verbal și fizic în Senatul României. Ca să atribuie golănia unui spațiu cu un simbolism ușor de înțeles și să arate cât de jos s-a ajuns, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a spus: „Au transformat instituția în stadion. Asistăm zilnic la un circ de cea mai proastă speță, cu urlete, cu filmat neregulamentar și cu insulte”.

Stoiciu e un om recent intrat în politică. Este unul dintre parlamentarii cu o mare decență. Comparația cu stadionul este însă nu mai puțin și nu mai mult decât o prejudecată.

În 7 februarie a avut loc meciul CFR Cluj – U Cluj. Rivalitatea e imensă. Mult mai veche și mai pătimașă decât decât cea dintre „globaliști” și „extremiști”. Antrenorul Bergodi, de la „U”, un personaj în general civilizat, s-a încleștat cu doi jucători de la CFR, unul fiind Andrei Cordea.

Sportul a reacționat astfel:

Arbitrul i-a eliminat pe amândoi.

Comisia de Disciplină a FRF a analizat cazul și i-a suspendat pe Bergodi și pe Cordea pe 30 de zile, amendându-i cu 10.000 de lei. Niciunul dintre ei nu va putea participa la meciurile echipelor lor.

