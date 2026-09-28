Parlamentul Ungariei a votat pentru ridicarea imunității premierului Peter Magyar și a doi foști miniștri

Parlamentul ungar a votat luni favorabil suspendarea imunității premierului Peter Magyar, așa cum acesta însuși a cerut, pentru a putea fi investigat într-un dosar deschis în urma unei acuzații de furt după ce în urmă cu doi ani i-ar fi smuls unei persoane telefonul mobil cu care-l filma și l-ar fi aruncat în Dunăre, relatează agențiile MTI și AFP, preluate de Agerpres.

În același timp, a fost ridicată imunitatea a doi parlamentari de opoziție care au fost miniștri în fostul guvern condus de Viktor Orban și sunt acum acuzați de corupție.

Moțiunea de ridicare a imunității premierului Magyar, a fostului ministru al culturii Balazs Hanko și a fostului ministru al dezvoltării Miklos Sesztak, a fost adoptată într-o sesiune specială a parlamentului, cu 139 de voturi pentru, fără niciun vot împotrivă sau abținere.

Partidul Fidesz al fostului premier Viktor Orban și aliatul KDNP al acestuia au boicotat votul.

În discursul adresat legislativului, Peter Magyar le-a cerut parlamentarilor să-i suspende imunitatea, afirmând că el este responsabil pentru toate acțiunile sale. El a criticat însă Parchetul că ar trata laolaltă cazul său cu cele ale respectivilor foști miniștri, dosare fără legătură între ele.

Parchetul ungar a cerut suspendarea imunității premierului în urma redeschiderii unei investigații după încheierea mandatului lui Magyar de membru al Parlamentului European, mandat în timpul căruia el a beneficiat de asemenea de imunitate.

Incidentul pentru care este anchetat Peter Magyar

Ancheta privește un incident din iunie 2024, când, conform procurorului-șef de la acea vreme, actualul premier a surprins un cetățean care-l filma cu telefonul mobil într-un bar, i-a smuls acestuia acel telefon pe care apoi l-a aruncat în Dunăre sub privirile mai multor martori, inclusiv ale victimei căreia a refuzat să-i restituie aparatul.

Între timp, telefonul a fost recuperat și restituit posesorului, dar fapta lui Magyar îndeplinește criteriile legale pentru a fi încadrată în infracțiunea de furt, potrivit Parchetului.

Ancheta care-l privește pe deputatul Balazs Hanko, membru al partidului Fidesz, se referă la o presupusă delapidare a 47 de milioane de euro din fonduri publice, din care o parte ar fi fost folosite pentru finanțarea campaniei electorale a acestui partid pentru alegerile parlamentare desfășurate în aprilie.

La rândul său, deputatul Miklos Sesztak, membru al partidului creștin-democrat KDNP, este suspectat că ar fi primit mai multe milioane de euro mită pentru cumpărarea unor autobuze la mâna a doua între anii 2014 și 2018.