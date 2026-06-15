Parlamentul Ungariei limitează mandatele de prim-ministru și blochează astfel revenirea lui Viktor Orbán la șefia guvernului

Măsura, criticată de opoziție, a fost promisă în campanie de actualul prim-ministru, Péter Magyar, scriu Reuters și Telex.

Parlamentul Ungariei a aprobat luni un amendament constituțional care limitează durata mandatului prim-ministrului la maximum opt ani și acționează retroactiv, împiedicându-l astfel pe fostul premier Viktor Orbán să mai ocupe această funcție.

Amendamentul a fost adoptat cu 135 voturi pentru, 50 împotrivă și șase abțineri, mulțumită majorității constituționale câștigate de Tisza, partidul prim-ministrului Péter Magyar, la alegerile din aprilie.

Péter Magyar a promis măsura în campanie

Propunerea a fost depusă pe 20 mai nu de către guvern, ci sub forma unei moțiuni individuale din partea a doi reprezentanți ai Partidului Tisza: Márton Melléthei-Barna și István Hantosi.

Măsura a fost deja ținta multor critici, întrucât nu a fost precedată de consultări sociale și profesionale, lucru pe care mulți l-au criticat în ultimii șaisprezece ani, ai guvernării conduse de Viktor Orbán, scrie publicația Telex.

În același timp, Péter Magyar a promis punctele principale ale amendamentului încă din campanie, iar Melléthei-Barna, care a redactat propunerea, a vorbit despre acest lucru în cadrul dezbaterii parlamentare.

„O putere nelimitată ajunge întotdeauna, în orice sistem democratic, să-și piardă orice simț al moderației”, a spus Magyar, făcând referire la predecesorul său, pe 26 mai, în momentul prezentării legii.

„La un moment dat, nu mai există nicio distincție între interesele statului, ale partidului și ale liderului și este necesar să se oblige orice ales să se gândească la succesiunea sa”, a adăugat el.

Fidesz a criticat amendamentul

Concret, amendamentul prevede că cei care au deținut anterior funcția de prim-ministru timp de cel puțin opt ani „nu pot fi aleși prim-miniștri”. Unul dintre cele mai controversate puncte, scrie telex, este că amendamentul se aplică mandatelor de prim-ministru exercitate după data de 2 mai 1990.

Partidul Fidesz, al lui Viktor Orbán, a criticat dur decizia, susținând că aceasta a fost adoptată pentru a-l viza în mod exclusiv pe fostul prim-ministru.

Noua lege nu exclude complet o revenire a lui Orbán la putere, întrucât ar putea fi revocată în viitor printr-o nouă modificare a Constituției, care necesită o majoritate calificată de două treimi în Parlament.

Desființarea Oficiului pentru Protecția Suveranității

Amendamentul constituțional deschide, de asemenea, calea pentru desființarea Oficiului pentru Protecția Suveranității, înființat de guvernul lui Orban, care a stigmatizat personalități ale opoziției și jurnaliști pentru că ar fi servit „interese străine”.

Această agenție controversată, dorită de fostul premier în 2024, a acuzat mass-media și ONG-urile că servesc intereselor străine.

Dar ea, scrie AFP, îi viza în principal criticii lui Orbán, acuzând presa independentă și ONG-uri precum Transparency International că servesc intereselor străine.

Agenția nu a publicat niciun raport oficial de la victoria electorală a lui Magyar din 12 aprilie.