Poșta Română face parteneriat cu Temu. Ce schimbări sunt anunțate

Poșta Română și Temu au semnat un memorandum de înțelegere pentru simplificarea serviciilor logistice pentru companiile românești care vând pe Temu, un alt obiectiv fiind îmbunătățirea serviciilor pentru cumpărători.

Prin acordul încheiat, Poșta Română va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor, care va include preluarea acestora de la comercianți, sortarea în centre logistice din România și livrarea last-mile.

„Opțiunile de procesare și livrare a comenzilor includ livrarea la domiciliu, puncte de ridicare, lockere automate și oficii poștale din întreaga țară”, se arată într-un comunicat al operatorului național de servicii poștale din România.

Astfel, companiile românești care vând pe Temu vor beneficia de un proces mai simplu de procesare și livrare a comenzilor, având totodată posibilitatea să își extindă aria de acoperire.

„Rețeaua noastră ajunge în comunități din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale. Acest acord va pune serviciile noastre de livrare și retur la dispoziția comercianților români de pe Temu, ajutându-i să își servească clienții din întreaga țară. Salutăm, de asemenea, oportunitatea de a sprijini companiile locale care doresc să ajungă la clienți din alte țări europene”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

În momentul de față, Poșta Română este capabilă să proceseze peste 500.000 de colete pe zi.

Temu a intrat pe piața din România în iulie 2023, iar din martie 2025, companiile românești se pot înscrie și pot vinde pe Temu în cadrul programului Local Seller al Temu, care este disponibil în prezent în peste 35 de țări.

„Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online, iar organizațiile de afaceri și asociațiile din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleași bariere: complexitatea, costurile și lipsa de informații cu privire la modul de a începe. Prin colaborarea cu Poșta Română, ne propunem să sprijinim mai mulți comercianți români cu servicii logistice fiabile și noi oportunități de dezvoltare”, a spus un purtător de cuvânt al Temu.