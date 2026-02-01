Părți dintr-un cadavru, descoperite lângă Slobozia. Mărturia femeii care a găsit rămășițele

Poliţiştii ialomiţeni fac cercetări după ce, în extravilanul municipiului Slobozia, s-au găsit, sâmbătă, părţi ale unui cadavru. Rămășițele au fost descoperite de o femeie care își plimba câinele.

Potrivit IPJ Ialomița, verificările în teren au fost continuare duminică, în extravilanul municipiului Slobozia „fiind descoperite de poliţişti părţi ale unui cadavru ce pare a fi dezmembrat de animale”.

„Părţile cadavrului vor fi ridicate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţa, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza şi momentul producerii decesului”, a transmis duminică IPJ Ialomiţa.

Identitatea victimei nu a fost încă stabilită.

Poliţiştii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părţile cadavrului în zona respectivă iar persoanele care pot oferi informaţii relevante sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Mărturia femeii care a descoperit rămășițele umane

Alerta la poliție a fost dată sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orei 09:00, de către o femeie care a observat rămăşiţele, în timp ce îşi plimba câinele de companie.

Femeia a povestit, la Digi24, că patrupedul său a fost cel care a dat de urme, chiar lângă casa ei.

„Locuiesc în zonă, am ieșit cu cățelul la plimbare și aici, lângă, am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior, și atunci am sunat Poliția. Nu se vedea, era bucată de carne și părea a fi… și atunci am sunat la 112. Nu s-a mai întâmplat așa ceva, e prima oară când se întâmpla asta. În vegetație l-am găsit, era la suprafață, cățelul s-a dus acolo și când m-am uitat am văzut ceva ce semăna cu o bucată de carne. S-a apropiat, după a plecat el, am plecat și eu și am sunat la Poliție”, a declarat femeia, la Digi24.