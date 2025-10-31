Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier

Liberalii și-au triplat numărul de voturi, în comparație cu alegerile precedente. Scrutinul de miercuri a fost totuși unul strâns, iar D66 și extrema-dreaptă – PVV au preluat pe rând conducerea, pe parcursul numărătorii voturilor, scrie Reuters.

Partidul liberal olandez D66 a obținut în mod oficial cele mai multe voturi în alegerile generale de miercuri, a anunțat vineri agenția de știri ANP.

Scorul îl plasează pe liderul partidului, Rob Jetten, pe calea de a deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, la doar 38 de ani.

Cu aproape toate voturile numărate, D66 nu mai poate fi depășit de Partidul Libertății (PVV) de extremă dreapta, condus de Geert Wilders, potrivit agenției de știri, care colectează rezultatele din toate municipalitățile din Olanda.

Cel mai probabil, D66 va conduce prima rundă de negocieri pentru formarea unui guvern de coaliție, un proces care durează de obicei luni de zile.

Cu aproximativ 18% din voturi, partidul va avea nevoie de cel puțin trei parteneri de coaliție pentru a obține majoritatea simplă în Camera inferioară a Parlamentului, care are 150 de locuri.

Partidul liberal pro-UE D66 și-a triplat numărul de locuri cu o campanie optimistă, sub sloganul „Este posibil”, în timp ce Wilders a pierdut o mare parte din sprijinul care l-a propulsat către o victorie surprinzătoare la alegerile precedente din 2023.

Alegerile au fost totuși strânse, iar D66 și PVV au preluat pe rând, conducerea, pe parcursul numărătorii voturilor.

Deși toate partidele principale au exclus deja colaborarea cu el, Wilders a declarat că va cere să aibă prioritate în formarea unei coaliții dacă partidul său va fi confirmat ca având cele mai multe voturi – un lucru care nu pare să se mai întâmple.

Confirmarea rezultatului va avea loc luni, când vor fi numărate voturile prin corespondență exprimate de cetățenii olandezi care locuiesc în străinătate.

Liderii partidelor vor discuta marți pașii următori.

Cine sunt D66

D66 este un partid liberal-progresist, fondat în 1966, care tinde să atragă alegători urbani, cu venituri mari.

Face parte din grupul Renew Europe din Parlamentul European, alături de USR, și are o poziție pro-europeană puternică, în contrast cu euroscepticismul PVV, susținând spre exemplu punerea în aplicare a unui pact european privind migrația sau crearea unor forțe armate europene.

În timp ce în primii ani de existență, partidul promova alegerea directă a prim-miniștrilor și a primarilor, în 2025, el și-a concentrat campania pe soluții pentru criza locuințelor din Olanda, în special cu un plan de construire a unor orașe noi.

De asemenea, a ales un slogan plin de speranță: „Este posibil”, evocând optimismul fostului președinte american Barack Obama, „Yes We Can”, scrie Politico.

Partidul a făcut campanie promițând că se va concentra pe „energie verde și accesibilă din propriul nostru sol” pentru a menține prețurile energiei la un nivel scăzut, asigurând în același timp „cea mai sănătoasă generație din istorie” prin acordarea priorității prevenirii bolilor.

De asemenea, D66 dorește zone rezidențiale mai ecologice și pune accentul pe o educație mai bună.

Mai duri împotriva migrației

D66 și-a înăsprit poziția față de migrație, pledând pentru un sistem care ar obliga oamenii să depună cererile de azil în afara Europei, liderul Rob Jetten remarcând cu precauție prăbușirea a două guverne olandeze succesive din cauza politicii de azil.

Partidul a insistat, de asemenea, să recupereze steagul tricolor roșu-alb-albastru ca un simbol de mândrie pentru alegătorii olandezi obișnuiți, după ce fermierii furioși l-au întors cu susul în jos în timpul protestelor, iar Wilders l-a folosit din motive populiste-naționaliste.

La petrecerea electorală organizată de D66 în Leiden, liderul partidului a declarat reporterilor că steagurile sunt un mod de a spune adio ultimilor ani, „în care uneori părea că țara noastră nu mai poate fi mândră. Suntem o țară extraordinară și o putem face și mai bună”, a spus el.

O sarcină dificilă

Numit odată „Robotul Jetten” din cauza modului stângaci în care răspundea la întrebări, liderul Rob Jetten se află acum în pole position pentru a deveni viitorul prim-ministru al Olandei.

În ciuda poreclei nefavorabile din trecut, politicianul de 38 de ani a devenit în timp un om abil, priceput în relațiile cu publicul și presa.

El a fost la un pas de a prelua conducerea partidului în 2018, dar s-a dat la o parte în favoarea diplomatei Sigrid Kaag, o mișcare care i-a adus aplauze din partea membrilor partidului. Jetten a preluat ștafeta de la Kaag în 2023, după ce speranțele acesteia de a deveni prima femeie prim-ministru a Olandei au fost spulberate în alegerile.

Jetten va trebui să formeze o coaliție și, pentru a obține majoritatea, s-ar putea să fie nevoit să îndeplinească sarcina deloc de invidiat de a convinge stânga și dreapta să colaboreze după ce au dus o campanie electorală acerbă unul împotriva celuilalt.

Jetten este conștient de această provocare. Cu aproximativ 26 de locuri, D66 este „un partid mic, dar mare, în comparație cu istoria Olandei”, a declarat el în noaptea alegerilor. „Așadar, va trebui să cooperăm cu multe partide”, a spus el.

Jetten este, de asemenea, conștient de provocarea care a condamnat recentele guverne olandeze.

Migrația a fost din nou în centrul atenției în perioada premergătoare alegerilor „și ambiția mea este ca, în patru ani, aceasta să nu mai fie o problemă”, a declarat Jetten reporterilor în noaptea alegerilor.