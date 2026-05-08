Partidul pro-independență din Țara Galilor a câștigat alegerile pentru parlamentul regiunii. Înfrângere catastrofală pentru laburiști

Partidul Laburist a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile locale de joi din Ţara Galilor, care au fost câştigate de partidul pro-independenţă Plaid Cymru, potrivit numărătorii finale realizate de BBC vineri seara, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Aceasta este prima dată când Partidul Laburist pierde majoritatea în parlamentul Ţării Galilor de la înfiinţarea acestuia în 1999.

Conform numărătorii BBC, partidul Plaid Cymru a câştigat 43 din cele 96 de locuri. El este urmat de partidul anti-imigraţie Reform UK, cu 34 de mandate, şi de Partidul Laburist, cu nouă locuri.

Plaid Cymru – care nu a atins totuşi majoritatea absolută, fixată la 49 de mandate – a detronat Partidul Laburist care conducea de peste un secol această regiune cu circa 3,3 milioane de locuitori.

Aceste rezultate arată „că avem nevoie ca guvernul laburist la nivel naţional să schimbe direcţia”, a declarat Eluned Morgan, prim-ministrul galez, într-o critică clară la adresa şefului guvernului laburist britanic Keir Starmer.

Morgan, care şi-a pierdut locul în parlament, a recunoscut că laburiştii galezi au înregistrat „un rezultat catastrofal”, care pune capăt unui secol de victorii ale Partidului Laburist în Ţara Galilor.

Plaid Cymru, care se situează la stânga eşichierului politic, este pregătit să formeze viitorul guvern al Ţării Galilor, a declarat liderul său, Rhun ap Iorwerth.

„Am câştigat pentru că întruchipăm speranţa în faţa divizării, credibilitatea în faţa haosului şi progresul în faţa stagnării”, a spus el.

Parlamentul galez dispune de largi prerogative, în domenii precum sănătate, locuinţe, învăţământ, transporturi, mediu sau anumite responsabilităţi fiscale.