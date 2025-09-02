Pasagerii unui avion, puși într-o situație jenantă după ce toaletele s-au defectat pe un zbor de șase ore. Cum s-a terminat călătoria

Pasagerii unui zbor Virgin Australia spre Brisbane au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, pe o călătorie de aproape șase ore. Zborul VA50 a decolat joi, 26 august, din Denpasar (Bali), cu una dintre toalete deja nefuncțională. Compania a decis să continue cursa, în loc să o anuleze, din cauza lipsei de suport tehnic disponibil în Denpasar la acel moment, potrivit The Independent.

După decolare, alte două toalete s-au defectat. Pasagerii se aflau la bordul unui Boeing 737 Max 8, care are în mod normal doar trei toalete: una în față și două în partea din spate.

În ultima oră și 40 de minute de zbor, niciuna dintre toalete nu a mai putut fi folosită.

„O femeie în vârstă nu a mai putut să își controleze nevoile fiziologice și a trecut printr-un moment jenant în public”, a declarat un pasager pentru publicația citată.

„La jumătatea zborului, toate toaletele s-au stricat.”

Pasagerul a mai spus că, în cele din urmă, „însoțitorii de bord ne-au anunțat că va trebui să ne facem nevoile în sticle sau peste ce era deja în toaletă”.

Unul dintre grupuri sanitare a început chiar să se scurgă pe podea, umplând avionul cu un miros neplăcut, a relatat el.

Virgin Australia a confirmat că au existat probleme la toalete pe parcursul zborului, dar nu a comentat relatările privind folosirea sticlelor de către pasageri.

„Un zbor Virgin Australia de joi seara, pe ruta Denpasar–Brisbane, s-a confruntat cu o problemă în timpul cursei care a afectat funcționarea toaletelor”, a declarat un purtător de cuvânt pentru The Independent.

„Ne cerem scuze pasagerilor și mulțumim membrilor echipajului pentru modul în care au gestionat o situație dificilă la bord.”

„Vom despăgubi pasagerii de pe ruta Denpasar–Brisbane și îi contactăm proactiv pentru a le oferi aceste informații”, a adăugat compania.

Nu este clar ce a provocat defectarea toaletelor, însă Virgin Australia a precizat că incidentul este investigat.

Probleme similare și pe alte zboruri

Deși zborul Virgin Australia a ajuns la destinație la timp, problemele la toalete pot cauza frecvent întârzieri sau chiar anulări de curse.

În martie, un zbor Air India pe ruta Chicago–Delhi a fost nevoit să se întoarcă din drum după ce opt dintre cele 12 toalete de la bord s-au înfundat.

O anchetă ulterioară a arătat că acestea au fost blocate de pungi de plastic, cârpe și haine aruncate în instalațiile sanitare, a transmis compania.

Din cauza restricțiilor privind zborurile de noapte pe majoritatea aeroporturilor europene, aeronava a decis să se întoarcă la Chicago.

Aeronava se afla în apropiere de Groenlanda când a fost nevoită să își schimbe direcția, astfel că pasagerii au suportat un zbor de aproape zece ore, doar pentru a ateriza înapoi de unde plecaseră.

Foto: © Petr Podrouzek | Dreamstime.com