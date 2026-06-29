Incident grav în Portul Turistic Călărași: o pasarelă s-a rupt sub greutatea oamenilor. Cinci copii, la spital

Doi adulţi şi cinci copii au fost duși la spital, după ce o pasarelă din Gara Fluvială Călăraşi a intrat în balans şi s-a îndoit sub greutatea oamenilor, iar mai multe persoane au alunecat în gol, a anunțat ISU Călărași, citat de Agerpres.

Incidentul s-a petrecut duminică seară, în timpul evenimentului „Dunărea ne uneşte”.

Mai multe persoane au urcat pe o pasarelă din metal pentru a se deplasa la un ponton pentru a fi preluate de o barcă, la braţul Borcea, iar pasarela „ar fi intrat în balans” şi „ar fi cedat sub greutatea lor”, potrivit ISU.

„Pasarela era la o înălţime de aproximativ 2 metri, iar când s-a îndoit, persoanele aflate pe aceasta au suferit o precipitare de o jumătate de metru”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Călăraşi, Ovidiu Tătăran.

La faţa locului au intervenit pompierii şi echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Călăraşi.

„Șapte persoane (doi adulţi şi cinci copii) au suferit diverse traumatisme în timp ce traversau o pasarelă care s-a avariat”, potrivit unui comunicat al ISU Călăraşi.

În urma incidentului, un adult în vârstă de 33 ani, respectiv o mamă şi copilul său, în vârstă de 8 ani, au fost preluaţi de către echipajul SMURD, un alt copil de 4 ani împreună cu mama sa au fost preluaţi de un echipaj SAJ Călăraşi, copilul „prezentând un traumatism abdominal”.

De asemenea, un minor, în vârstă de 16 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral a fost preluat de una dintre ambulanţele SAJ Călăraşi, un alt minor, de 13 ani, „care prezenta un traumatism la degetul membrului superior” a fost preluat de un echipaj SAJ Călăraşi, iar o fetiţă de 10 ani a suferit un atac de panică, potrivit ISU Călăraşi.

Niciuna dintre persoanele duse la spital nu a rămas internată.

Ce spun autoritățile locale

Pasarela a fost preluată chiar în acest an de la Primăria Călăraşi, în cadrul unui proiect transfrontalier. Consiliul Judeţean Călăraşi a anunțat că a declanşat un proces de evaluare a incidentului.

„Noi, CJ, am preluat pasarela de la Primăria Călăraşi. Noi facem propria noastră evaluare. A fost un proiect la Gara Fluvială şi pasarela aceea ducea de la Gara Fluvială la un ponton, de unde urma să fie preluaţi pasagerii. Acum, pasarela era în administrarea CJ, a fost un proiect în care am fost şi noi lider de proiect, dar procedura a fost organizată şi derulată în cadrul Primăriei. Pasarela fusese preluată anul acesta în administrarea CJ de la Primăria Călăraşi, a fost un proiect transfrontalier”, a declarat administratorul public al judeţului Călăraşi, Bogdan Mihai, pentru Agerpres.