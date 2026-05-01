Păsările din orașe se tem mai mult de femei decât de bărbați, iar cercetătorii nu înțeleg de ce

O echipă internațională de oameni de știință a descoperit un model neașteptat în modul în care păsările urbane reacționează la oameni. Specii precum pițigoiul mare, vrabia de casă și mierla tind să își ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei decât de bărbați. Cercetătorii spun că această constatare este clară, însă motivul din spatele ei rămâne necunoscut, relatează SciTechDaily.

Studiul publicat în revista Nature s-a desfășurat în cinci țări europene și a implicat participanți bărbați și femei care mergeau direct spre păsări în parcuri și alte spații verzi urbane. Măsurând cât de aproape putea ajunge o persoană de ea înainte ca o pasăre să își ia zborul, echipa a evaluat ceea ce este cunoscut drept „distanța de inițiere a zborului”.

În medie, bărbații au reușit să se apropie de păsări cu aproximativ un metru mai mult decât femeile înainte ca păsările să își ia zborul. Efectul a fost constatat în pofida faptului că oamenii de știință au ales bărbați și femei de înălțimi apropiate și i-au rugat să se îmbrace similar, pentru a exclude posibilitatea ca acești factori să afecteze comportamentul păsărilor.

Acest model a apărut în mod consecvent în toate locurile incluse în studiu, din Cehia, Franța, Germania, Polonia și Spania. De asemenea, s-a menținut la nivelul a 37 de specii, de la păsări prudente precum coțofenele până la unele mai tolerante, cum ar fi porumbeii.

Dr. Federico Morelli de la Universitatea din Torino, unul dintre autorii studiului a spus că rezultatul a fost o surpriză: „În mod neașteptat, am constatat că păsările tindeau să fugă mai devreme atunci când erau abordate de femei decât de bărbați. Am fost destul de surprinși de acest rezultat”.

Ce detectează păsările la femei și bărbați?

Constatările sugerează că păsările pot face diferența între oameni de sex masculin și feminin, însă indiciile exacte pe care se bazează rămân neclare. Cercetătorii explorează posibilități precum mirosul, forma corpului sau stilul de mers.

Profesorul Daniel Blumstein de la Universitatea din Los Angeles, California, a explicat: „Rezultatele noastre se adaugă cunoștințelor tot mai ample despre modul în care păsările ne percep. Păsările care trăiesc în apropierea oamenilor sunt atente la noi și acordă atenție mirosurilor, sunetelor și mișcărilor noastre”.

„Pentru a coexista cu succes cu alte specii, este important să știm cum ne percep acestea. Măsurarea distanței de inițiere a zborului este un instrument foarte util pentru a înțelege acest lucru”, a adăugat acesta.

El a admis că identificarea semnalelor specifice ar putea fi dificilă: „Există mai multe posibilități privind indiciile pe care le detectează păsările. Ar putea fi mirosurile, ar putea fi felul în care merg oamenii. Dar cum testăm asta? Poate printr-un studiu care să semene cu Ministerul mersurilor caraghioase din Monty Python”.

Dr. Yanina Benedetti de la Universitatea Cehă de Științe ale Vieții din Praga, o altă autoare a studiului, a adăugat: „Ca femeie care lucrează pe teren, am fost surprinsă că păsările au reacționat diferit la noi. Acest studiu evidențiază modul în care animalele din orașe ‘văd’ oamenii, ceea ce are implicații pentru ecologia urbană și pentru egalitatea în știință”.

„Multe studii comportamentale presupun că un observator uman este neutru, însă în cazul păsărilor urbane din studiul nostru nu a fost așa”, a mai spus aceasta.

Ipoteze și întrebări deschise privind constatările cercetătorilor

Oamenii de știință au propus mai multe explicații posibile, inclusiv diferențe de miros, de formă a corpului sau de mers. Totuși, aceste idei rămân speculative, iar studii suplimentare vor fi necesare pentru a le testa.

Dr. Federico Morelli a spus: „Aceasta este poate cea mai interesantă parte a studiului nostru. Am identificat un fenomen, dar nu știm cu adevărat de ce apare. Totuși, rezultatele noastre evidențiază capacitatea sofisticată a păsărilor de a-și evalua mediul”.

„Păsările urbane reacționează în mod clar la indicii subtile pe care oamenii nu le observă ușor. Studiile viitoare ar putea analiza factori individuali precum tiparele de mișcare, indiciile olfactive sau trăsăturile fizice, testându-le separat, în loc să le grupeze sub categoria sexului observatorului. Această abordare ar ajuta la identificarea indiciilor specifice pe care le detectează păsările”, a adăugat dr. Benedetti.

Studiul a inclus 2.701 observații, însă cercetătorii subliniază că aceste rezultate sunt preliminare. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma dacă modelul observat se menține și pentru a înțelege mai bine ce anume îl determină.