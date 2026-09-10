Patriarhia spune că nu a fost consultată pe tema proiectului AUR privind Ziua Drapelului și critică propunerile „neîntemeiate liturgic și canonic”

Patriarhia Română nu a fost consultată în prealabil pe tema proiectului de lege referitor la Ziua Drapelului Național și vor fi propuse modificări, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Adrian Agachi.

Proiectul inițiat de AUR, dar semnat şi de parlamentari de la PSD, PNL, minorităţi şi neafiliaţi, introduce, printre altele, amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute tricolorul de Ziua Drapelului Național.

În plus, potrivit G4Media, stabilește și textul unei rugăciuni care trebuie rostită la ceremonii de preoți sau de persoane care nu aparțin clerului: „Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Inițiatorul proiectului, deputatul AUR Mircea Chelaru, a declarat pentru Digi24.ro că este vorba despre o rugăciune aprobată de Biserica Ortodoxă Română încă din vremea Patriarhului Teoctist.

Proiectul de lege a trecut de Senat în 2023, iar în această săptămână a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, fără un raport al comisiilor de specialitate, potrivit News.ro.

Reacția Patriarhiei

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei spune că proiectul conține „un text de rugăciune de binecuvântare a drapelului creat fără a se ține cont de recomandările și formele deja uzitate liturgic de Biserica Ortodoxă Română”.

Mai mult, reclamă Adrian Agachi, proiectul cuprinde o propunere „total neîntemeiată ca această rugăciune și actul de binecuvântare a drapelului să poată fi împlinite (în eventuala absență a preotului!) și de profesorul de religie sau alt laic aflat la fața locului”.

„Faptul din urmă denotă o necunoaștere a rolului și importanței slujirii clericale și a vieții liturgice a Biserici”, a adăugat reprezentantul Patriarhiei.

El a spus că speră că pe viitor va fi consultată și Patriarhia dacă vor exista proiecte „care implică acte de cult sau participarea directă a clerului”, astfel încât să nu se mai ajungă „la situația nedorită în care propunerile inițiale să fie neîntemeiate liturgic și canonic, iar modificările absolut necesare să poată fi aduse doar în faza finală a dezbaterilor”.

„Vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului”

Reprezentantul Patriarhiei a explicat că „experiența pastorală și liturgică a Bisericii trebuie valorificată, nu modificată arbitrar fără o consultare amănunțită și argumentată”, întrucât, în caz contrar, „rezultatul final nu va fi deloc unul temeinic ancorat în viața și învățătura creștină”.

„Așadar, vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici”, a conchis Adrian Agachi.